Giang hồ ngang nhiên tranh chiếm đất: Cầm súng, mã tấu “xử” đối thủ

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, các hồ sơ tranh chấp đất đai có liên quan đến băng nhóm giang hồ này đã được chuyển cho Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.

“Khủng bố” bằng súng

Anh N.Đ.Tr (29 tuổi, ngụ KP.11, P.Tân Phong) bức xúc cách đây gần 3 năm vợ chồng anh có mua lô đất hơn 100 m2 bằng giấy tờ tay của một hộ dân, và đến năm 2018 thì xây nhà để ở.

“Khi xây nhà xong, có một nhóm người xăm trổ đầy mình mang theo dao rựa, mã tấu đến dọa đuổi, đánh không cho gia đình tôi vào ở. Họ nói là tôi xây nhà trên đất của họ đã mua trước đó. Nhóm người này nói vợ chồng tôi muốn ở lại trong căn nhà thì phải “chung” 500 triệu đồng, hoặc họ sẽ đưa cho tôi 200 triệu đồng để tự dọn nhà đi nơi khác ở. Vợ chồng tôi bỏ hơn 900 triệu đồng (tiền mua đất, xây dựng nhà), nên không chịu và làm đơn nhờ chính quyền can thiệp. Ngay sau đó, nhóm người này liên tục cầm hung khí qua lại căn nhà uy hiếp tinh thần. Chưa hết, ban ngày thì đến chửi bới, văng tục, lăng mạ. Ban đêm thì cho ném gạch đá vào nhà, lên mái tôn ầm ầm làm cả nhà tôi hoảng loạn, tinh thần suy sụp. Ở nhà nhưng không khi nào dám mở cửa và cũng không dám đi ra đường luôn”, anh Tr. khổ sở kể. Theo Công an P.Tân Phong, người cầm đầu gây ra vụ tranh chấp này là Vũ Văn Minh và Vũ Huy Chánh, đàn em của băng Phóng “tóc dài”.

Những thanh niên lạ mặt thường xuyên xuất hiện trước nhà anh N.Đ.Tr Ảnh: cắt từ clip

Cách nhà anh Tr. không xa, chị L.T.T (37 tuổi, ngụ KP.11, P.Tân Phong) cũng gom góp mua được mảnh đất diện tích hơn 100 m2 (giấy viết tay), nằm trong lô đất rộng khoảng 1.000 m2 của một hộ dân.

2) đi cầm cố cho bà H. và người này muốn lấy luôn lô đất của tôi nên tôi đã làm đơn gửi ra phường nhờ giải quyết. Lúc này, bà H. tuyên bố cho giang hồ lấy hết đất nhà tôi cho bõ ghét. Thế là, liên tục có nhiều người xăm trổ vào nhà gặp tôi đòi đất. Vợ chồng tôi yêu cầu ra phường để giải quyết, nhưng họ không chịu. “Sau đó, người chủ cũ đem giấy tờ đất (1.000 m) đi cầm cố cho bà H. và người này muốn lấy luôn lô đất của tôi nên tôi đã làm đơn gửi ra phường nhờ giải quyết. Lúc này, bà H. tuyên bố cho giang hồ lấy hết đất nhà tôi cho bõ ghét. Thế là, liên tục có nhiều người xăm trổ vào nhà gặp tôi đòi đất. Vợ chồng tôi yêu cầu ra phường để giải quyết, nhưng họ không chịu. Nhóm giang hồ này thường canh lúc nửa đêm, khi gia đình tôi vừa tắt đèn đi ngủ, họ lấy dây kẽm gai cột chặt cửa ra vào. Sau đó cho người dùng các vật dụng đập phá, xô đổ hết tường rào mà vợ chồng tôi cho xây dựng trước đó để bảo quản đất. Tôi đã gọi công an phường vào giải cứu và lập biên bản, lấy dấu vân tay trên cửa để điều tra nhưng đến nay vẫn chưa thấy kết quả gì”, chị T. bức xúc.

Còn bà L.T.K (52 tuổi, ngụ KP.11A, P.Tân Phong) cũng phải đối diện với những tình huống “khủng bố” tinh thần bằng súng. Theo bà K., năm 2002, bà cùng với nhiều hộ khác mua một phần đất của ông T. để xây nhà. Trong quá trình mua bán, ông T. có thỏa thuận chừa lại 3 m chạy dọc khu đất, làm con đường đi chung. Thế nhưng, mới đây có hộ bà M.T.H (ngụ tại P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) đến xây căn nhà chiếm hết khu đất dành làm lối đi chung. Thấy vậy, bà K. cùng một số hộ dân đã làm đơn gửi lên UBND phường trình báo.

Giang “36” (bìa phải) gây hấn với băng Phóng “tóc dài” tranh giành đất của người khác Ảnh: CTV

“Khoảng 9 giờ ngày 7.5.2019, khi tôi đang dọn dẹp phía sau nhà thì nghe có tiếng nổ rất lớn kèm khói màu trắng. Khi lại gần xem, tôi phát hiện ra một đầu đạn nằm trên tấm nệm, nhìn lên mái nhà có một lỗ thủng bằng ngón tay út. Hoảng sợ quá tôi gọi người thân về nhà, đồng thời gọi điện trình báo công an phường vào xem xét”, bà K. kể.

Sau đó, Công an P.Tân Phong đã cử lực lượng an ninh vào kiểm tra, chụp hình và lập biên bản sự việc. Theo kết quả thu thập và xác minh qua người dân cũng như trích xuất camera an ninh cho thấy có 2 người đàn ông đi trên 1 xe máy, trong đó 1 người có ngoại hình cao to, đầu trọc giắt một vật giống như khẩu súng sau lưng.

Công an xác định được đối tượng này chính là Chu Văn Chánh (tức Chánh “khùng”, 43 tuổi, ngụ P.Tân Phong, TP.Biên Hòa). Từ sau ngày bị người lạ bắn vào nhà, bà K. không dám đi làm vì quá hoang mang và sợ hãi, lúc nào cũng lo sợ cho người thân bị trả thù.

Giang “36” đụng độ với Phóng “tóc dài”

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, từ đầu năm 2017, khi thị trường bất động sản nóng lên, giá đất tăng vùn vụt. Các băng nhóm giang hồ đã kéo vào khu vực P.Tân Phong, tiếp giáp với sân bay Biên Hòa, nơi có nhiều khu đất nguồn gốc quốc phòng, chưa được cấp sổ đỏ, tạo ra tranh chấp với chủ đất để kiếm tiền hoặc tranh chiếm đất.

Trong quá trình tham gia tranh chấp, các băng nhóm này đôi khi mâu thuẫn lợi ích dẫn đến xung đột và ra tay “xử” nhau. Điển hình như vụ tranh chấp mảnh đất diện tích 5.000 m2 nằm tại tổ 39B, KP.11A (P.Tân Phong).

Lỗ thủng trên trần nhà bà L.T.K, nghi bị đạn bắn Ảnh: TN

Theo đơn tố cáo của bà N.T.Đ (64 tuổi, ngụ P.Tân Phong) gửi đến Công an P.Tân Phong, vào năm 2006 bà mua lại mảnh đất này từ bà T.T.H (giấy viết tay). Sau khi mua, bà Đ. trồng nhiều loại cây như điều, xà cừ, tràm... và canh tác, thu hoạch đều đặn. Đến tháng 5.2017, đột nhiên ông L.V.H (62 tuổi, ngụ P.Tam Hòa, TP.Biên Hòa) xuất hiện tự cho đây là khu đất của mình, rồi thuê người chặt cây, xây hàng rào tạo nên tranh chấp. Bà Đ. gửi đơn lên công an tố cáo ông H. về hành vi hủy hoại tài sản, chặt phá 35 cây điều, tràm, xà cừ; đồng thời thuê người xây hàng rào chiếm giữ đất. Theo xác minh của Công an P.Tân Phong, đứng sau ông H. có một số đối tượng tên Chúc, Tiền... thuộc đàn em băng nhóm Phóng “tóc dài”.

Hơn một năm sau, thấy mảnh đất trên dễ “ăn”, Ngô Đình Giang (tức Giang “36” , 33 tuổi, ngụ đường Huỳnh Tấn Phát, H.Nhà Bè, TP.HCM, là người bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng trong vụ vây nhốt xe chở công an trên đường Trần Văn Trơn) cũng nói rằng diện tích đất này thì mình đã mua của bà H., gây ra tranh chấp với bà Đ. và kể cả Phóng “tóc dài”.

Đỉnh điểm, vào ngày 1.6.2018, khi Đ.V.H (35 tuổi, ngụ Hải Dương) cùng một số thợ hồ tiến hành xây dựng hàng rào trên mảnh đất tranh chấp cho Phóng “tóc dài”, có đàn em của Phóng là Đỗ Văn Thắng (37 tuổi) và Nguyễn Ngọc Quảng (42 tuổi) vào canh gác. Giữa lúc nhóm này đang xây dựng, Giang “36” cùng 4 đàn em đi trên chiếc xe bán tải xuất hiện. Khi xuống xe, nhóm Giang “36” mang theo 1 súng, 2 mã tấu cùng 1 tuýp sắt.

Tại đây, nhóm Giang “36” hù dọa, rồi một đối tượng dùng báng súng đập vào đầu Thắng. Đối tượng khác dùng mã tấu chém gây thương tích cho Nguyễn Ngọc Quảng ở vùng đầu, phải vào Bệnh viện Quân y 7B (TP.Biên Hòa) cấp cứu với vết thương vùng thái dương dài 7 cm. Sau khi sự việc xảy ra, Công an P.Tân Phong đã mời các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc, sau đó lập hồ sơ chuyển lên Đội cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa xử lý. (còn tiếp)