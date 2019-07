Giang hồ ngang nhiên tranh chiếm đất: Vì sao giang hồ lộng hành

Dân bức xúc, công an nói “dân sự”

Trong đơn gửi Công an H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) ngày 20.6, ông L.T (52 tuổi, ngụ P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) tố cáo bị băng nhóm giang hồ uy hiếp chiếm khu đất và xây dựng nhà ở dù ông đã nhiều lần “kêu cứu” với chính quyền địa phương. Theo ông T., năm 2014 ông mua lô đất của bà T.T.T rộng 210 m2 (10 x 21 m) tại ấp 1, tổ 16, KP.3, xã Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu). Nguồn gốc đất trước đây do bà T. chuyển nhượng từ ông N.V.C. “Khi mua xong, tôi xây hàng rào bằng gạch xung quanh để bảo vệ đất nhưng bị người khác xô ngã. Đến ngày 28.1.2019, tôi phát hiện có người đang san lấp mặt bằng, xây dựng nhà ở nên làm đơn trình báo khẩn cấp lên UBND xã Thạnh Phú để nhờ can thiệp”, ông T. cho hay. Tuy có yếu tố băng nhóm, nhưng chỉ là tranh chấp đất đai, một số vụ có xô xát xảy ra nhưng chỉ ở mức độ nhẹ nên công an địa phương thụ lý giải quyết, Phòng Cảnh sát hình sự chỉ nắm tình hình chung Thượng tá Bùi Thanh Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai

Ngày 29.1, UBND xã Thạnh Phú cử cán bộ đến hiện trường và lập biên bản vi phạm công trình xây dựng nhà cấp 4 diện tích 36 m2 trên đất tranh chấp. Lúc này, ông T. mới biết bà V.T.K.A cho người xây dựng trên mảnh đất này. Bà K.A cũng đưa ra chứng cứ giấy mua 210 m2 (7 x 30 m) của ông C. từ năm 2008 và đồng thời ủy quyền cho ông C.H.T (29 tuổi, ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) tham gia giải quyết tranh chấp.

“Ngay sau đó, tôi liên tục bị người lạ gọi điện, nhắn tin khủng bố, hăm dọa để uy hiếp tinh thần... Ngày 25.2, một người tự xưng S. “vườn điều” cũng gọi điện hẹn gặp tôi và nói đã mua mảnh đất trên của ông C.; đồng thời muốn thương lượng trả cho tôi hơn 1 tỉ đồng. Tôi từ chối và nói đang nhờ chính quyền giải quyết thì sau đó bị người này nhắn tin hăm dọa”, ông T. trình bày.

Khu đất của ông T.T.A bị nhóm giang hồ bao chiếm, xây hàng rào và cả căn nhà cấp 4 từ Tết Nguyên đán 2019 đến nay

Tại nhiều buổi hòa giải, UBND xã Thạnh Phú đề nghị các bên phải giữ nguyên hiện trạng đang tranh chấp , chờ xử lý. “Trong khi chờ chính quyền xử lý thì nhóm giang hồ vẫn tiếp tục xây nhà trong sự canh gác của một nhóm thanh niên. Tôi đã nhiều lần làm đơn trình báo với UBND xã Thạnh Phú nhờ có biện pháp can thiệp nhưng bất thành. Giờ đây, khu đất đang tranh chấp đã xây dựng hoàn thiện một căn nhà cấp 4. Bản thân tôi không thể tự mình đứng ra tranh chấp để đổ máu với nhóm giang hồ này được, nên rất mong chính quyền các cấp có biện pháp kịp thời để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân”, ông T. nói.

Liên quan vụ việc trên, ngày 2.7, đại tá Phạm Văn Bảy, Trưởng công an H.Vĩnh Cửu, ký văn bản trả lời: “Vụ việc mang tính chất dân sự, không có dấu hiệu tội phạm. Việc kiến nghị điều tra, xử lý người gây rối, mất trật tự địa phương, công an huyện sẽ tiến hành xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật”.

Nhiều vụ việc “có bóng dáng băng nhóm giang hồ”

Một trường hợp điển hình khác: Vợ chồng ông T.T.A (ngụ KP.11A, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa) gom góp tiền bạc, mua diện tích đất rộng 675 m2 của một hộ dân ở P.Tân Phong.

“Cuối năm vừa qua, cả gia đình tôi về quê ăn tết đến ngày mùng 10 tháng giêng vào lại. Khi đến thăm đất, cả hai vợ chồng hốt hoảng vì ai đó đã cho xây hàng rào bằng cột bê tông và lưới B40. Tôi đi hỏi những nhà xung quanh thì họ cho biết có một số người lạ mặt, từ nơi khác đến đổ vật liệu và lén lút xây dựng vào ban đêm. Vợ chồng tôi phải làm đơn trình báo chính quyền địa phương. Trong khi chờ chính quyền giải quyết thì mấy ngày sau những người lạ mặt lại cho xây tiếp một căn nhà cấp 4. Sự việc xảy ra tính đến thời điểm này đã hơn 4 tháng nhưng vẫn chưa được giải quyết dù chúng tôi thường xuyên báo cáo với chính quyền địa phương”, chị D. (vợ ông A.) bức xúc.

Theo kết quả điều tra, xác minh của Công an P.Tân Phong, có khoảng 20 người tham gia chiếm khu đất này.

Ông Đào Đức Nam, Phó chủ tịch UBND P.Tân Phong, cho biết hầu hết khu vực xảy ra tranh chấp đều nằm trong khu vực 74 ha, nguồn gốc trước đây thuộc đất quốc phòng. Do việc quản lý lỏng lẻo nên nhiều năm qua người dân vào đây lấn chiếm, canh tác sau đó giao dịch mua bán bằng giấy tờ tay với nhau. Hiện khu vực này vẫn chưa bàn giao cho địa phương quản lý, do vậy khi xảy ra tranh chấp phường chỉ mời các bên liên quan lên trình bày và tiến hành hòa giải. Khi hòa giải không thành thì phường có hướng dẫn các bên liên quan liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết tiếp. Riêng các vụ tranh chấp có bóng dáng băng nhóm giang hồ tham gia, ông Nam cho biết từ tháng 5.2017 đến nay có 14 vụ.

“Xuất phát chính vẫn từ người dân tranh chấp với nhau nhưng không được nên sau đó nhờ vả, thuê mướn các băng nhóm vào can thiệp để ăn chia. Hầu hết vụ tranh chấp trên địa bàn khi có người dân trình báo hoặc phường phát hiện thì lãnh đạo đều cử các lực lượng chức năng vào kiểm tra, xử lý, lập biên bản để ngăn chặn không cho các đối tượng gây rối làm mất an ninh trật tự. Riêng những trường hợp tranh chấp mà đập phá, hủy hoại tài sản của người dân, như: chặt hạ cây cối, phá tường rào, phá nhà… có dấu hiệu vi phạm hình sự thì phường hướng dẫn người dân trình báo công an vào cuộc điều tra xử lý. Ngoài ra, những trường hợp các băng nhóm vì tranh giành đất đai đã dùng hung khí chém nhau, hay dùng súng để hù dọa thì phường báo cáo lên UBND TP.Biên Hòa để chỉ đạo công an vào cuộc điều tra, xử lý”, ông Nam cho hay.

Còn theo báo cáo của Công an P.Tân Phong, trong số 14 vụ tranh chấp có băng nhóm giang hồ tham gia, một số vụ đã được báo về cho Công an TP.Biên Hòa điều tra, xử lý. Tuy nhiên, khi chúng tôi liên hệ với lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa đều nhận được câu trả lời “bận họp” hoặc không nghe máy.

Trong khi đó, trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Bùi Thanh Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, nói: “Tuy có yếu tố băng nhóm, nhưng chỉ là tranh chấp đất đai, một số vụ có xô xát xảy ra nhưng chỉ ở mức độ nhẹ nên công an địa phương thụ lý giải quyết, Phòng Cảnh sát hình sự chỉ nắm tình hình chung”.