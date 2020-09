Giang hồ rao bán vũ khí trên mạng: Công khai tới... nhức nhối

Liên quan đến nạn giang hồ rao bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ tràn lan trên mạng xã hội, ngày 6.8 Công an TP.Tây Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự; Công an Q.Tân Bình và Công an Q.Bình Tân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM khám xét địa chỉ 130/2 Ni sư Huỳnh Liên, P.10 (Q.Tân Bình) triệt phá và thu giữ 500 cây đao; 700 cây kiếm; 10 roi điện; 61 bình xịt hơi cay; 200 cây gậy ba khúc; 100 cây bin ton kiếm; 70 nắm đấm sắt; 10 súng bắn bi bằng khí CO2; 1 súng bút; 105 viên đạn đầu kim loại có thuốc bồi; 100 bình khí CO2 và 100 kiện hàng đang được niêm phong. Đồng thời, tạm giữ 7 người gồm: Lê Trọng Hào (26 tuổi), Lê Như Giỏi (25 tuổi), Lê Minh Kiên (24 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh); Nguyễn Châu Lâm (33 tuổi, ngụ Cần Thơ); Huỳnh Bảo Lộc (19 tuổi), Huỳnh Hải Đăng (20 tuổi, cùng ngụ Cà Mau) và Trịnh Trọng Quân (25 tuổi, ngụ Thanh Hóa) để điều tra. Tại địa điểm thứ 2, trên đường số 14, P. Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân (TP. HCM), công an phát hiện và thu giữ: 440 bình xịt hơi cay, 15 roi điện, 66 cây đao, kiếm các loại, 1 cây súng bút, 1 súng đạn cao su, 1 súng bắn đạn bi, 2 viên đạn đầu đạn cao su, 3 điện thoại di động và 1 áo giáp. Đồng thời tạm giữ, Lê Văn Hiếu (18 tuổi, ngụ Tây Ninh) để điều tra.