Giao quyền lựa chọn biện pháp chống dịch cho các địa phương

Hà Nội và TP.HCM ghi nhận ca nhiễm Covid-19 Ngày 29.7, cả nước ghi nhận thêm 12 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) báo cáo về 2 BN Covid-19 thứ 449 và 450 tại TP.HCM. BN449 là R.M.G (nam, 57 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ Đà Nẵng), BN450 (bà N.T.T.Th, 44 tuổi, người chăm sóc BN449). Cụ thể, ngày 26.6, BN449 vào BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng vì viêm phổi (tiền sử viêm phổi trên 10 năm). Đến ngày 6.7, BN449 được chuyển đến BV Đà Nẵng. Ngày 20.7, BN449 được chuyển từ BV Đà Nẵng vào BV Chợ Rẫy, TP.HCM. Ngày 21.7, BN449 nhập phòng cách ly khoa cấp cứu, sau đó chuyển Khoa Nội hô hấp BV Chợ Rẫy. Lúc 21 giờ cùng ngày, BN449 được chuyển đến Khoa Cấp cứu của BV Triều An bằng xe cấp cứu của BV Chợ Rẫy. Lúc 22 giờ 15 phút cùng ngày, BN449 vào Khoa Cấp cứu của BV Quốc tế City bằng xe cấp cứu của BV Triều An. Được chẩn đoán theo dõi lao phổi, viêm phổi, tràn dịch màng phổi lớp mỏng. BN449 được chuyển vào hồi sức cấp cứu, điều trị tại phòng áp lực âm và tiếp xúc 22 nhân viên. Ngày 24.7, BN449 chuyển vô Khoa Nội (BV Quốc tế City) nằm phòng cách ly áp lực âm đặc biệt với triệu chứng ho nhiều, đau ngực khi ho. BN có tiếp xúc với 13 nhân viên. Còn BN450 theo chăm sóc BN449 từ ngày 26.6 - 20.7 và có về nhà (Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) 2 lần, có gặp chủ nhà và 2 nhân viên. Ngày 21.7, khi vào TP.HCM, BN450 thuê khách sạn T.D2 đường Nguyễn Chí Thanh, Q.11 (đối diện BV Chợ Rẫy). Sau khi đưa BN449 qua BV Quốc tế City thì sáng 22.7, BN450 đi xe Grab quay lại trả phòng và trở lại BV Quốc tế City bằng xe máy. BN450 có về nhà ở P.16, Q.8 để tắm rửa, lấy đồ. Tại nhà có nói chuyện với 3 người nhà gồm mẹ và 2 em trai. Sau đó, BN450 có triệu chứng ho, sổ mũi. Kết quả xét nghiệm mẫu BN449, BN450 vào 28.7 cho thấy dương tính Covid-19. Hiện cả 2 BN 449, 450 đang được cách ly điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Chiều 29.7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội họp phiên phòng chống dịch. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết ngoài BN447, trên địa bàn TP xuất hiện thêm 1 ca nghi mắc Covid-19 là BN C. (76 tuổi, đường Hoàng Hoa Thám, Q.Tây Hồ). Ngày 29.7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ghi nhận ca dương tính Covid-19 đầu là nữ tên H.T.Y.N (21 tuổi, trú H.Cư Kuin, Đắk Lắk, là sinh viên Trường ĐH Đông Á Đà Nẵng).