Giấy phép lái xe có thể bị trừ điểm nếu vi phạm những lỗi nào?

Theo Nghị quyết 123/NQ-CP có hiệu lực 31.8.2020 do Chính phủ ban hành, Chính phủ đồng ý với đề xuất cấp điểm bằng lái xe của Bộ Công an. Cùng với đó, Bộ Công an cũng đề xuất 28 hành vi nếu người điều khiển xe cơ giới vi phạm có thể sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe (GPLX) ...