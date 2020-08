Giết người rồi tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông

Sáng 23.8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa làm rõ một vụ giết người sau đó nghi can tạo hiện trường giả là một vụ tai nạn giao thông. Nghi can vụ án là Nguyễn Đức Thủy (32 tuổi, ngụ P.Quang Phong, TX.Thái Hòa, Nghệ An) đã bị bắt để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, rạng sáng ngày 21.8, người dân phát hiện anh Võ Hiếu Hà (37 tuổi, ngụ P.Quang Phong, TX.Thái Hòa) nằm gục chết bên con đường đất ở gần Trường tiểu học Quang Phong trong tư thế bị chiếc xe máy đè lên người.

Nghĩ rằng anh Hà bị tai nạn giao thông dẫn đến tử vong nên người dân đã điện báo cho công an. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện có dấu hiệu bất thường trên thi thể nạn nhân, nghi là vụ án mạng nên đã vào cuộc điều tra.

Qua điều tra, công an xác định nghi phạm là Nguyễn Đức Thủy (32 tuổi, ngụ cùng phường với nạn nhân). Nghi can này sau đó bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại H.Đô Lương (Nghệ An).

Thuỷ khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên tối 20.8, Thủy và anh Hà đã xảy ra cãi vã rồi xô xát. Thủy dùng cán xẻng tấn công vào vùng đầu anh Hà làm nạn nhân gục chết tại chỗ. Sau khi gây án, Thủy kéo thi thể anh Hà ra đoạn đường vắng và đưa xe máy của nạn nhân đè lên thi thể để tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông.