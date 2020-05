Bí thư xã giết người, đốt xe, dựng hiện trường giả

Ngày 11.5, Công an tỉnh Đắk Nông họp báo thông tin về vụ án giết người, đốt xe, tạo hiện trường giả xảy ra trên địa bàn.

Từ vụ cháy xe “đáng ngờ”

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cho biết khoảng 5 giờ ngày 4.5, tại Km 146+300, QL28, thuộc bon B’Nơr, xã Đắk Som, H.Đắk G’long (Đắk Nông), người dân phát hiện xe bán tải BS 51C-715.70 bị cháy rụi ; trong xe có một tử thi cũng bị cháy.

Căn cứ kết quả giám định và thông tin thu thập được, nạn nhân được xác định là anh Trần Nho Vương (25 tuổi, trú thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, H.Lâm Hà, Lâm Đồng). Xe bị cháy là của ông Đỗ Văn Minh (49 tuổi, trú thôn Tân Đức, xã Tân Hà, H.Lâm Hà), đang là Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, H.Lâm Hà.

Ngày 4.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố vụ án hình sự ; lập chuyên án, huy động lực lượng để điều tra. Từ dấu vết thu thập tại hiện trường, CQĐT xác định đây là hiện trường giả của một vụ án mạng.

Lên kịch bản gây án từ trước

Quá trình điều tra, công an xác định ông Minh có hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ từ ngày 9.4.2020; hằng năm đóng 200 triệu đồng và Minh đã đóng 212 triệu đồng của năm 2020. Nếu Đỗ Văn Minh chết thì người thân sẽ hưởng số tiền 18 tỉ đồng. Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, CQĐT xác định Minh là nghi can gây án, sau đó tạo hiện trường giả, đốt cháy xe rồi bỏ trốn. Ngày 10.5, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt Minh khi đang lẩn trốn tại Đồng Xoài (Bình Phước).

Nghi can Đỗ Văn Minh bị cơ quan công an bắt giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại CQĐT, Minh khai nhận do nợ hơn 10 tỉ đồng nên khoảng đầu tháng 4 thì mua bảo hiểm nhân thọ rồi tìm xác chết đặt trên ô tô, tạo hiện trường giả để mọi người lầm tưởng Minh đã chết nhằm mục đích xóa nợ và để vợ con được hưởng bảo hiểm mà Minh đã mua. Ngày 25.4, Minh mua một xe máy cũ ở xã Quảng Khê (H.Đắk G’long), rồi chở trên ô tô đến gửi ở nhà một người dân trong xã. Sau đó, Minh đến nghĩa địa xã Quảng Khê đào mộ định lấy xác, nhưng không được nên đi về. Ngày 3.5, Minh mua 1 can xăng, 2 can dầu bỏ trong thùng ô tô. Đến tối cùng ngày, Minh đến nhà rẫy mà anh Trần Nho Vương (cháu vợ) đang ở (cách rẫy của Minh khoảng 300 m) và uống bia với Vương, rồi cả hai nằm trên nệm ngủ. Rạng sáng 4.5, Minh lấy cây búa rìu đánh 2 phát vào trán của Vương làm nạn nhân tử vong.

Sau đó, Minh đưa thi thể anh Vương lên ô tô và điều khiển xe đến Km 146+300, QL28 thuộc xã Đắk Som, tông vào cột mốc bên lề đường, tạo hiện trường vụ tai nạn. Tại đây, Minh dừng xe, đưa thi thể anh Vương lên ngồi ở ghế tài xế, đốt xe bằng số xăng , dầu đã mua trước đó. Sau khi gây án, Minh lấy xe máy gửi ở nhà người dân từ trước và bỏ trốn về Bình Phước.

Chưa xác định có đồng phạm hay không

Tại buổi họp báo sáng 11.5, đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết sau khi chiếc xe cháy được phát hiện, gia đình nghi can Minh nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ báo nghi can này bị tai nạn ở Đắk Nông.

“Tình tiết này cũng bất thường vì khó có thể có người đi đường lại biết số điện thoại của người nhà ông Minh để thông báo vụ việc”, đại tá Mười nói và cho biết Minh còn mua một chiếc sim điện thoại mới, lập tài khoản Zalo mạo danh một người bạn của Minh nhắn tin cho con trai Minh với nội dung an ủi và dặn dò chăm sóc gia đình. Ngoài ra, sau khi bỏ trốn, Minh vẫn thường xuyên xem camera an ninh từ nhà mình qua mạng, thậm chí xem cả việc mọi người tổ chức đám tang mình. Trong khi đó, thực chất thi thể được đưa về gia đình Minh mai táng là của nạn nhân Trần Nho Vương. Trước thông tin cho rằng, Minh có mâu thuẫn với cháu vợ là Trần Nho Vương nên ra tay sát hại, đại tá Mười cho biết “qua điều tra thì không có mâu thuẫn”.

Về nghi vấn có đồng phạm hay không trong vụ án, thượng tá Nguyễn Tường Vũ, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết thêm đến thời điểm này, CQĐT chưa xác định được đồng phạm với nghi can Đỗ Văn Minh. “Hiện CQĐT tiếp tục làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án như có đồng phạm hay không; tài sản, đất đai, các mối quan hệ xã hội và trong gia đình của Minh…”, thượng tá Vũ cho biết.