Vụ án bí thư xã giết người, dựng hiện trường giả: Ly kỳ tình tiết phá án

UBND tỉnh Đắk Nông khen thưởng lực lượng công an phá án Tại buổi họp báo thông tin về vụ án sáng 11.5, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, đã biểu dương chiến công điều tra phá án của cơ quan Công an tỉnh Đắk Nông; đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, nghiệp vụ cao của lực lượng điều tra đã góp phần nhanh chóng phát hiện, bắt giữ nghi phạm của vụ án giết người, tạo hiện trường giả. “Chỉ trong 6 ngày đã làm rõ vụ án, thủ phạm gây án, chiến công của Công an tỉnh Đắk Nông được dư luận nhân dân đánh giá cao”, bà Hạnh nói. UBND tỉnh Đắk Nông trao thưởng đột xuất cho Công an tỉnh về thành tích phá án Ảnh: Trung Chuyên Cũng trong buổi họp báo, bà Hạnh đã trao thưởng đột xuất của UBND tỉnh Đắk Nông cho lực lượng Công an tỉnh 200 triệu đồng. Cũng trong buổi họp báo, bà Hạnh đã trao thưởng đột xuất của UBND tỉnh Đắk Nông cho lực lượng Công an tỉnh 200 triệu đồng.