Gió tuốt rụng cả 100 tấn sầu riêng ở Lâm Đồng

Nông dân ứa nước mắt

Sau 2 trận mưa lớn kèm theo gió giật mạnh xảy ra vào chiều 31.7 và suốt ngày 1.8, đã tuốt rụng ước tính hơn 100 tấn sầu riêng của người dân tại các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đạ Huoai và TP.Bảo Lộc.

Theo ghi nhận, tại các xã Lộc Nam, Lộc Thành, Tân Lạc và Lộc An (H.Bảo Lâm) là những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất. Anh Hoong Quang Vinh (ngụ xã Lộc Nam, H.Bảo Lâm), chua chát: “Gia đình tôi trồng hơn 2 ha sầu riêng ghép và khoảng 1 tháng nữa sẽ bước vào thu hoạch. Thế nhưng từ ngày hôm qua đến giờ, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến sầu riêng rụng nằm lăn lóc đầy vườn. Nhìn tiếc của ứa cả nước mắt, nhưng do thiên tai nên đành chấp nhận. Suốt ngày này, tôi phải thuê thêm 2 người để nhặt sầu riêng rụng, nhưng cũng mới nhặt được hơn 2/3 vườn. Ước tính gió đã tuốt rụng của gia đình tôi gần 7 tấn sầu riêng, gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng”.

Người dân chua xót gom sầu riêng non bị gió tuốt rụng

"Không biết lấy gì mà trả nợ cho người ta"

Theo ông Võ Thiên Bình, Chủ tịch UBND xã Lộc Nam (H.Bảo Lâm), mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã khiến sầu riêng của hàng chục hộ dân trên địa bàn xã bị rụng trái. Hộ bị thiệt hại ít thì 400 - 500 kg, còn hộ thiệt hại nhiều lên đến hàng tấn.

“Từ sáng 1/8, xã đã thành lập các tổ xuống tận các thôn thống kê thiệt hại để làm văn bản báo cáo lên UBND huyện Bảo Lâm xem xét. Tuy nhiên, do số hộ dân bị thiệt hại quá nhiều, nên vẫn chưa thể thống kê được con số cụ thể. Ước tính, mưa gió đã tuốt rụng ít nhất hơn 40 tấn sầu riêng của người dân địa phương. Do sầu riêng bị rụng đang còn non, nên thiệt hại đối với người dân là rất lớn”, ông Võ Thiên Bình nói.

Đang cặm cụi nhặt sầu riêng bị gió tuốt rụng lăn lóc khắp vườn, chị Đặng Thị Mai (ngụ xã Hòa Nam, H.Di Linh), ngao ngán: “Sau 2 ngày mưa to, gió lớn nên giờ đây khắp xã chúng tôi đâu đâu cũng thấy sầu riêng rụng. Công làm cả năm, đầu tư biết bao công sức, tiền của giờ xem như mất trắng cả, nên bà con ai cũng chua xót, đắng lòng. Như nhà tôi, để chăm sóc 2 ha sầu riêng phải thiếu nợ cả gần 200 triệu phân bón. Giờ gió tuốt rụng hết thế này, không biết lấy gì mà trả nợ cho người ta”.

Nhiều gia đình bị có hàng tấn sầu riêng bị gió tuốt rụng

Nhặt bán giá 5 ngàn đồng

Theo bà Nguyễn Thị Xuân, Chủ tịch UBND xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), mưa và gió lớn đã tốt rụng trên 30 tấn sầu riêng của người dân địa phương.

“Hầu hết sầu riêng bị gió tuốt rụng là sầu riêng ghép các giống Thái Lan và khoảng 1 tháng nữa sẽ cho thu hoạch. Thống kê sơ bộ, toàn xã có từ 70 - 80 hộ dân có sầu riêng bị gió tuốt rụng (từ 500 kg - đến 3 tấn/hộ). Nhìn chung mưa lớn và gió giật mạnh đã gây thiệt hại quá nặng nề cho người dân địa phương”, bà Nguyễn Thị Xuân nói.

Sầu riêng của người dân tại xóm Sình Mây (xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai) bị gió quật ngã

“Để vớt vát thiệt hại, bà con đang cố gắng thu gom sầu riêng non bị rụng bán lại cho các thương lái thu mua làm kem. Hiện tại, sầu riêng bị rụng, được thương lái thu mua với giá rất rẻ từ 4,5 - 5 ngàn đồng/kg” - bà Xuân cho biết thêm.

Ngoài ra, tại các xã Tân Lạc, Lộc An (H.Bảo Lâm); Lộc Nga, Lộc Thanh, Đam B’ri, Đại Lào, Lộc Châu, Phường 1, Phường 2, Phường B’Lao, Lộc Sơn, Lộc Phát (TP.Bảo Lộc) và các xã Hòa Nam, Hòa Bắc, Đinh Trang Hòa, Hòa Ninh (H.Di Linh)..., gió giật mạnh cũng đã tuốt rụng hàng chục tấn sầu riêng của người dân.

Trong khi đó, tại H.Đạ Huoai thì xã Phước Lộc là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất với gần 100 cây sầu riêng của người dân ở xóm Sình Mây (thôn Phước Dũng) bị gió lốc quật ngã. Cùng với đó là hàng tấn sầu riêng của người dân bị gió giật rụng.