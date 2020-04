Giông lốc, mưa đá tại Nghệ An, 2 người bị thương, nhiều nhà dân bị tốc mái

Chiều 23.4, thông tin từ xã Lượng Minh (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, rạng sáng nay 23.4, một trận lốc lớn kèm theo mưa đã quét qua địa bàn xã này khiến nhiều nhà dân bị sập, tốc mái, nhiều cây cối bị gãy đổ.

Gió lốc với cường độ rất mạnh đã làm nhà sập nhà khiến anh Ốc Văn Bun và vợ là chị Ốc Thị Lưu (ở bản Minh Tiến 1) bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương.

Trước đó, vào chiều ngày 21.4, một trận lốc kèm mưa đá cũng đã xảy ra tại xã Lượng Minh, khiến 60 nhà dân và nhiều diện tích hoa màu bị hư hại.

Mưa đá xảy ra chiều 22.3 tại huyện Tương Dương ẢNH CTV

Cũng vào rạng sáng nay, 23.4, một trận giông lốc sau cũng đã quét qua xã Bảo Nam và xã Lượng Minh (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), khiến 30 nhà dân và trường mầm non của 2 xã này bị tốc mái, hư hỏng nặng. Cùng thời điểm này, một trận lốc cũng xảy ra tại xã Keng Đu (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, cây cối gãy đổ.

Trước đó, ngày 22.3, lốc và mưa đá cũng xảy ra tại một số xã của huyện Tương Dương và Kỳ Sơn khiến nhiều nhà cửa bị tốc mái, hoa màu bị hư hại nặng.

Hiện, chính quyền các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương đang thống kê thiệt hại và huy động lực lượng cùng người dân khắc phục hậu quả do giông lốc gây ra.