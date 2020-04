Giông lốc, mưa đá trút xuống Điện Biên, Sơn La

Sáng nay, 23.4, thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Sơn La cho biết, mưa giông và mưa đá kéo dài 30 phút xảy ra tối 22.4 trên địa bàn các khu vực: thành phố Sơn La và xã Ngọc Chiến (huyện Mường La). Các cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê, đánh giá thiệt hại.

Tại xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, mưa đá xảy ra trong đêm qua cũng gây hư hỏng, thiệt hại nhiều nhà dân. Theo phản ánh của người dân, mưa đá có cường độ mạnh, với những hạt đá to bằng viên bi. Sau cơn mưa, lớp đá trắng để lại trên mặt đất dày như trải thảm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5.000 m, dự báo thời tiết trong ngày hôm nay, các tỉnh ở Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa giông diện rộng. Ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.