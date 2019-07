Giông lốc ở An Giang làm 1 người chết, hàng trăm căn nhà tốc mái

Chiều 23.7, mưa to kèm giông lốc mạnh kéo dài khoảng 35 phút quét qua địa bàn các huyện Chợ Mới, Tịnh Biên, Phú Tân, An Phú và TX.Tân Châu ( An Giang ) làm 1 người chết và hàng trăm căn nhà bị sập, tốc mái.