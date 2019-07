Giông lốc lớn 'chưa từng có' tàn phá làng quê xứ Thanh

Ngày 20.7, người dân các xã Mỹ Lộc, Xuân Lộc, Hải Lộc, Hòa Lộc, Thịnh Lộc, Đồng Lộc và thị trấn Hậu Lộc của huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đang nỗ lực khắc phục hậu quả trận giông lốc xảy ra tối 19.7.

Nhiều ngôi nhà bị giông lốc cuốn phăng mái xuống đất ẢNH MINH HẢI

Theo người dân địa phương, khoảng 21 giờ ngày 19.7, trời bắt đầu có gió và sấm chớp ầm ầm kéo đến . Tiếp đó, giông lốc rất mạnh kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ khiến người dân trở tay không kịp.

Giông lốc quật gãy cây xanh, cột điện nhiều nơi ẢNH MINH HẢI

Thôn Khoan Hồng, xã Mỹ Lộc là nơi bị thiệt hại nặng nhất. Gần một ngày sau trận giông lốc, khung cảnh toàn thôn vẫn như vừa trải qua một trận bão lớn . Hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, khắp các con đường cây cối, cột điện đổ gãy hoang tàn.

Bà Nguyễn Thị Thảo vẫn còn bàng hoàng trong ngôi nhà bị tốc mái của mình ẢNH MINH HẢI

Bà Nguyễn Thị Thảo (70 tuổi, ngụ tại thôn Khoan Hồng) còn chưa hết bàng hoàng, cho biết: “Con gái tôi là Mai Thị Hường (40 tuổi) bị bệnh tâm thần, đang nằm trên giường thì giông lốc kéo đến, cuốn cả mái nhà bay ra vườn. Do chạy không kịp, nên gạch đá rơi trên tường xuống làm vỡ đầu . Lại phải chờ bớt gió mới đưa nó đến trạm y tế để băng bó. Cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp trận giông lốc lớn đến vậy , kinh khủng quá”.

Ông Nguyễn Văn Tạo cho biết cả đời chưa bao giờ gặp trận giông lốc mạnh như lần này ẢNH MINH HẢI

Ông Nguyễn Văn Tạo (61 tuổi, ngụ cùng thôn Khoan Hồng) kể: “Lúc đó tường nhà tôi bị đổ sập, nên con bò chạy ra ngoài. Lo nó đi lạc, tôi ra ngoài tìm thì gió mạnh quật vào người, cứ đi 3 bước lại bị gió quật lùi 1 bước, suýt nữa bị gió thổi xuống ao. Nghĩ lại cũng thấy dại, đi ra đường lúc đó là rất nguy hiểm, nhỡ cây đổ, tôn bay trúng người thì không biết chuyện gì xảy ra”.

Đến ngày 20.7, người dân nhiều xã của huyện Hậu Lộc đang nỗ lực khắc phục hậu quả ẢNH MINH HẢI

Theo thống kê của UBND xã Mỹ Lộc, toàn xã có 78 ngôi nhà bị đổ sập, tốc mái, hư hỏng, tập trung chủ yếu ở thôn Khoan Hồng. Ngoài thiệt hại về nhà ở, nhiều loại cây trồng, đường điện cũng bị đổ gãy, hư hỏng.

Nhiều câu lớn bị quật gãy trong trận lốc xoáy ẢNH MINH HẢI

Khu vực thị trấn Hậu Lộc, giông lốc làm đứt, đổ nhiều cột điện, cây xanh. Đáng chú ý, 2 xưởng may rộng hàng ngàn mét vuông của Công ty TNHH IVORY Việt Nam đã bị sập một phần. Thời điểm xảy ra mưa giông không có người trong các xưởng nên may mắn không thiệt hại về người. Nhưng do máy móc, vật liệu hư hỏngnên từ ngày 20.7, hơn 1.000 công nhân của công ty phải nghỉ làm.

Theo báo cáo của UBND huyện Hậu Lộc, trận giông lốc đã làm 3 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, 75 ngôi nhà thiệt hại từ 30 - 50%, 152 ngôi nhà bị thiệt hại dưới 30%, khoảng 450 cây xanh đô thị, hàng chục cột điện cao thế và hạ thế bị đổ, gãy làm mất điện nhiều xã, ước tính tổng thiệt hại khoảng 20 tỉ đồng.

Người dân thôn Khoan Hồng bàng hoàng sau trận lốc xoáy ẢNH MINH HẢI

Sau khi xảy ra giông lốc, dù chính quyền các địa phương và các gia đình rất cố gắng, nhưng đến chiều tối 20.7, nhiều gia đình vẫn chưa khắc phục xong hậu quả thiên tai. Theo Chi nhánh điện lực Hậu Lộc, ít nhất 2 ngày nữa toàn huyện này mới có điện trở lại.