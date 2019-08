Sáng 29.8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị tổng kết 50 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam có thể giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác. Đảng, Nhà nước và nhân dân VN coi việc giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.