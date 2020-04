Giữa khuya, dùng vỏ lãi vận chuyển thuốc lá lậu nhưng không qua mắt được công an

Tại cơ quan công an, Phúc khai nhận tối 15.4 đã điều khiển vỏ lãi đi từ nhà đến địa bàn tỉnh An Giang gặp một nữ đầu nậu để mua số thuốc lá lậu nói trên với giá 70 triệu đồng chở về H.Giồng Riềng bán lại cho các tiệm tạp hóa kiếm lời. Để tránh sự truy bắt của công an, Phúc đợi đến đêm khuya mới chạy vỏ lãi dọc tuyến kênh Rạch Giá - Hà Tiên. Nhưng khi vừa đi đến đoạn kênh thuộc ấp 8, xã Sơn Kiên, H.Hòn Đất ( Kiên Giang ) thì bị công an bắt giữ.