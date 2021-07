Giữa mùa hè nắng nóng, Sa Pa rét 17,1 độ C

Sáng nay, 16.7, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết lúc 7 giờ cùng ngày, nhiệt độ tại TX.Sa Pa đo được là 17,1 độ C, dù các tỉnh miền Bắc đang trong mùa hè nắng nóng . Với nhiệt độ này, người dân và du khách tại Sa Pa sẽ cảm thấy rét nhẹ.

Cũng theo ông Lưu Minh Hải, trước đó, ngày 5.6, nhiệt độ tại Sa Pa giảm xuống 16,8 độ C. Ngày 24.5, Sa Pa cũng ghi nhận nhiệt độ 17,2 độ C.

Giải thích vì sao Sa Pa bất ngờ trở rét, ông Lưu Minh Hải cho biết, mưa lớn liên tục trong ngày và đêm 15.7 khiến nhiệt độ giảm sâu, vùng thấp trời dịu mát vào đêm và sáng sớm, vùng núi chuyển lạnh, các vùng núi cao rét nhẹ.

Dự báo ngày và đêm nay, 16.7, vùng hội tụ gió trên cao tiếp tục suy yếu khiến mưa giảm hẳn cả về lượng và diện, nhiệt độ tăng dần. Nhiệt độ cao nhất tại Lào Cai trong khoảng 32 - 34 độ C ; vùng núi trong khoảng 27 - 29 độ C. Tại TX. Sa Pa , nhiệt độ trong ngày tăng lên 23 - 25 độ C.