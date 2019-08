Giúp bạn vận chuyển 2,5 kg ma túy qua đèo Hải Vân, lãnh án chung thân

về hành vi vận chuyển số ma túy . Hậu đã vận chuyển gần 2,5 kg ma túy đá , hàng khay, thuốc lắc và bị tuyên án tù chung thân. Trưa 14.8, TAND TP.Đà Nẵng xét xử Trương Văn Hậu (28 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, tạm trú tổ 123, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng)

Theo cáo trạng, từ giữa tháng 9.2018, Đà Nẵng xuất hiện đường dây ma túy do những người ngoại tỉnh cầm đầu, đưa hàng đá, thuốc lắc từ các tỉnh phía Bắc về Đà Nẵng tiêu thụ. Trong đó, “người vận chuyển” Trương Văn Hậu (biệt danh Tiến, Bùm) nổi lên nhờ "có quan hệ" thân thiết với nhiều ông trùm ma túy.

Hậu bị tuyên án tù chung thân Ảnh: V.T

Trước Tết Nguyên đán, Hậu đi miền Bắc để nhận ma túy. Ngày 29.1, Hậu đưa gần 2,5 kg ma túy lên xe khách 7 chỗ từ Hà Tĩnh vào Đà Nẵng. Để tránh bị theo dõi, Hậu thường xuyên dừng giữa đường, đổi nhiều phương tiện.

Rạng sáng 1.2, khi đến TT.Lăng Cô (H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), Hậu xuống xe, không đi qua hầm đường bộ mà thuê xe máy đóng giả du khách đi phượt đường qua đèo Hải Vân. Sáng 1.2, Hậu đến khu vực gác chắn tàu hỏa (tổ 17 P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) thì bị Ban chuyên án 789N Công an TP.Đà Nẵng bắt quả tang với gần 2,5 kg ma túy hàng đá, hàng khay ketamine và 175 viên thuốc lắc.

Tang vật gần 2,5 kg ma túy... Ảnh: V.T

... cùng 175 viên thuốc lắc Ảnh: V.T

Công an TP.Đà Nẵng khẳng định với trọng lượng trên, đây là chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay của Công an TP.Đà Nẵng. Trước tòa, Hậu khai nhận do cả nể bạn bè nên nhận giúp bạn đưa số ma túy này qua đèo Hải Vân để bán vào dịp Tết.