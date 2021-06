Gõ cửa đòi bồi thường oan sai

Công ty TNHH Minh Khiêm do bà Ngô Thùy Lan (42 tuổi, ngụ TP.Long Khánh, Đồng Nai) làm Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV; và ông Phạm Văn Hổ (47 tuổi, chồng bà Lan) làm Phó giám đốc, đóng tại TX.Long Khánh (nay là TP.Long Khánh) hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, dịch vụ lữ hành, vận tải hành khách đường bộ, bất động sản, đại lý bảo hiểm.

Vào tháng 10.2011, Cơ quan CSĐT Công an TX.Long Khánh khởi tố vụ án “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” để điều tra. Tháng 2.2012, Cơ quan CSĐT Công an TX.Long Khánh khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Lan về hành vi trên, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án lên Công an tỉnh Đồng Nai điều tra theo thẩm quyền. Bà Lan bị bắt tạm giam đến tháng 4.2013 thì được tại ngoại. Vụ án sau đó bị đình chỉ, và đến tháng 12.2013 thì được phục hồi điều tra, bà Lan tiếp tục bị bắt tạm giam. Còn về phía ông Hổ cũng có tình trạng pháp lý tương tự: bị bắt tạm giam tháng 5.2012, đến tháng 8.2012 thì tại ngoại; đến tháng 9.2012 vụ án đình chỉ, và đến tháng 1.2014 phục hồi điều tra, nhưng lúc này ông Hổ được cho tại ngoại.