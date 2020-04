Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng bao giờ triển khai?

Giãn thuế, bơm tín dụng hàng trăm ngàn tỉ đồng Ngoài gói hỗ trợ an sinh, Chính phủ cũng đã tung ra các gói hỗ trợ về tài chính và tín dụng (giảm lãi suất). Theo NHNN, các tổ chức tín dụng đã bước đầu cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho trên 12.000 khách hàng với dư nợ 13.500 tỉ đồng; đã và đang xem xét miễn giảm lãi cho gần 36.000 khách hàng với dư nợ trên 91.000 tỉ đồng. Đã triển khai các chương trình, gói sản phẩm tín dụng ưu đãi lãi suất thấp hơn so với lãi suất thông thường từ 0,5 - 3% (khoảng 250.000 tỉ đồng, chủ yếu cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất nhập khẩu, DN nhỏ và vừa...). Kết quả, đến nay các tổ chức tín dụng đã cho vay mới đối với 47.000 khách hàng với doanh số cho vay đạt gần 80.000 tỉ đồng. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký công văn báo cáo Thủ tướng về việc tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, bổ sung thêm 4 nhóm đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất với số tiền lên đến 180.000 tỉ đồng, tăng gần 100.000 tỉ đồng so với nội dung đã trình Chính phủ trước đó. Ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính), cho biết ước tính tổng số DN được gia hạn tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN, tiền thuê đất lần này lên tới 98% tổng số DN đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trong cả nước. Về thủ tục, DN chỉ cần làm đơn đề nghị và nộp 1 lần cho các cơ quan quản lý thuế trực tiếp trước 30.7.2020. Đơn xin gia hạn được gửi cùng với hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng (có loại khai theo tháng, có loại khai theo quý)…