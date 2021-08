Gói hỗ trợ đã đến tay người dân nhiều tỉnh, thành

Sáng 5.8, ông Trần Ngọc Sơn, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, cho biết UBND TP.HCM đã phê duyệt gói hỗ trợ đợt 2 dành cho các nhóm đối tượng: lao động không có giao kết hợp đồng lao động ( lao động tự do ); hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ lao động nghèo sống trong nhà trọ, khu lưu trú công nhân, trong xóm lao động nghèo , khu vực lao động nghèo, khu vực bị phong tỏa trên địa bàn TP.HCM (gọi chung là hộ khó khăn) với tổng dự toán kinh phí khoảng 900 tỉ đồng từ ngân sách TP theo Nghị quyết 09/2021 của HĐND TP.HCM.

Trước đó, TP.HCM đã hoàn thành hỗ trợ đợt 1 (từ 31.5 - 29.6) cho hơn 334.000 lao động tự do thuộc các nhóm công việc được quy định với mức hỗ trợ một lần là 1,5 triệu đồng/người. Ở đợt 2, sẽ có hơn 334.000 lao động tự do được hỗ trợ cũng với mức 1,5 triệu đồng/người (dự toán kinh phí đợt này là hơn 501 tỉ đồng). Bên cạnh đó TP.HCM cũng sẽ triển khai gói hỗ trợ một lần cho hơn 90.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và 170.000 hộ khó khăn với mức 1,5 triệu đồng/hộ. Việc triển khai các gói an sinh xã hội mới dự kiến hoàn tất trước 10.8.

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Dương trực tiếp đến các khu nhà trọ ở P.Phú Lợi (TP.Thủ Dầu Một) để trao 400 suất gồm tiền và nhu yếu phẩm (trị giá 500.000 đồng/phần) cho công nhân (CN) ở lại Bình Dương, gặp khó khăn bởi dịch Covid-19. Theo dự kiến, hôm nay (6.8), Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Dương tiếp tục trao trên 6.000 phần tiền, quà cho CN nhà trọ ở H.Bàu Bàng.

Không cần làm bất cứ thủ tục gì Tại TP.HCM, trình tự, thủ tục thực hiện để được hỗ trợ, về cơ bản, lao động tự do, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn không cần làm bất cứ thủ tục gì. Cụ thể, UBND phường, xã, thị trấn tổ chức chi trả qua tài khoản ngân hàng hoặc chi trả trực tiếp dựa trên danh sách đã chi hỗ trợ đợt 1. Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, UBND các quận huyện và TP.Thủ Đức sẽ căn cứ danh sách được phê duyệt, bố trí kinh phí về UBND xã, phường, thị trấn để chi trả bằng cách cắt cử các lực lượng cơ sở như Đoàn thanh niên, dân quân tự vệ, cán bộ phường, xã... trực tiếp đến nhà hỗ trợ cho các hộ hoặc thông qua tài khoản ngân hàng. Đối với hộ khó khăn, UBND các quận huyện và TP.Thủ Đức sẽ chịu trách nhiệm rà soát, thẩm định, phê duyệt và tổng hợp danh sách các hộ đủ điều kiện hỗ trợ, bố trí kinh phí và gửi danh sách về UBND phường, xã, thị trấn để thực hiện chi trả hỗ trợ trực tiếp. Bên cạnh đó, ngày 5.8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM có quyết định thành lập Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, đặt tại trụ sở Ủy ban MTTQ VN TP.HCM. Trung tâm này có chức năng tiếp nhận và quản lý các nguồn tài trợ hàng hóa như lương thực, thực phẩm... của các tổ chức, cá nhân, đồng thời phối hợp UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức rà soát, tổ chức phân phối nguồn hàng tài trợ đến các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo; những người dân gặp khó khăn. Phạm Thu Ngân

Tỉnh ủy Bình Dương cũng đã chỉ đạo các cấp chính quyền, đoàn thể và các sở ngành phải thực hiện ngay việc tiêm vắc xin, hỗ trợ nhu yếu phẩm, tiền nhà trọ, điện nước cho những CN không về quê mà ở lại Bình Dương trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội tăng cường đến 15.8. Theo hướng dẫn của Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Dương, chính quyền địa phương (xã, phường, thị trấn) phải phối hợp với các khu phố - ấp và chủ nhà trọ để lập danh sách những CN bị mất việc, ngừng việc nhưng không về quê mà ở lại Bình Dương trong các khu nhà trọ, để nhận hỗ trợ tiền, quà.

Cũng trong ngày hôm qua, UBND P.Quang Vinh (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) chi tiền hỗ trợ Covid-19 cho lao động tự do trên địa bàn. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, tránh tập trung đông người, cán bộ phường gọi điện cho từng người có trong danh sách lần lượt đến trụ sở khu phố để nhận tiền (1,5 triệu đồng/người). Theo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai, dự kiến toàn tỉnh có khoảng 30.000 lao động tự do được nhận hỗ trợ với số tiền khoảng 45 tỉ đồng.