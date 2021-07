Nhà trọ bị phong tỏa, chủ miễn phí tiền phòng cho người thuê

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, tấm băng rôn trên được vợ chồng chị Hà Thị Phượng (36 tuổi, ngụ H.Bàu Bàng, Bình Dương) treo từ chiều 3.7 trước dãy trọ của gia đình nằm ở khu vực P.Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Không nỡ thu tiền lúc Covid-19 căng thẳng

Nội dung đầy đủ của tấm băng rôn như sau: “Nhà trọ Xuân Hùng xin thông báo cho tất cả anh, chị, em đang thuê trọ. Do tình hình dịch bệnh Covid-19. Nay chủ trọ sẽ miễn phí tiền phòng tháng 7 cho tất cả anh, chị, em thuê trọ Xuân Hùng. Mong tất cả anh, chị, em an tâm phòng chống dịch… Xin cảm ơn!”.

Chị Phượng kể tối 2.7 chị nhận được tin báo có 1 công nhân thuê trọ nhà mình vừa được đưa tới khu cách ly tập trung vì nhiễm Covid-19. Dãy trọ bị phong tỏa, những người sống bên trong không thể ra ngoài. Tối đó, vợ chồng chị bàn nhau và quyết định miễn phí 1 tháng tiền phòng cho tất cả những người đang thuê để động viên tinh thần cũng như giúp mọi người an tâm chống dịch.

Những ngày qua, tình hình dịch bệnh tại Bình Dương diễn biến phức tạp khiến đời sống của người lao động nghèo càng thêm chật vật. Trong khi đó, hầu hết người đang thuê trọ ở đây là công nhân, cụ già đi bán vé số, hàng rong,… nhiều người đã thất nghiệp trên dưới 1 tháng.

“Gia đình tôi thực ra cũng không dư dả gì nhiều, tiền vay ngân hàng xây sửa trọ mấy năm nay còn chưa trả hết. Tuy nhiên, không phải vì miễn phí 1 tháng tiền phòng cho họ mà không đóng lãi được vì ít ra chúng tôi còn có công việc khác để xoay xở. Thu tiền thì họ vẫn phải đóng thôi, nhưng như vậy thì không nỡ”, bà chủ trọ bộc bạch.

“Từng là công nhân đi thuê trọ”

Hơn 15 năm trước, chị Phượng rời quê nhà Thanh Hóa vào Bình Dương làm ăn. Lương công nhân “ba cọc ba đồng” nhưng chị cố dành dụm mỗi ngày, có chút vốn thì chuyển sang buôn bán rồi vay thêm ngân hàng mua lại dãy trọ này.

Hiện tại, nhà trọ Xuân Hùng có tất cả 16 phòng, 7 căn bên trong được cho thuê với giá 800.000 đồng/tháng, còn 9 căn ở mặt tiền nhỉnh hơn chút là 1.200.000 đồng/tháng. Trước khi cho thuê lại, vợ chồng chị đã nâng nền, xây thêm gác và nhà vệ sinh trong phòng.

Chị Phượng tâm sự: “Tôi từng là công nhân, từng đi ở trọ nhà người ta nên rất hiểu cho những khó khăn mà người thuê trải qua, đặc biệt là khi kinh tế của họ giảm đi rất nhiều do dịch bệnh. Có những người đã ở đây từ lúc trọ mới tu sửa xong, giờ thấy tình cảnh của mọi người như vậy nên tôi muốn nhường cơm sẻ áo một chút để họ bớt khổ hơn”.

Chủ nhà trọ này nói rằng không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết niềm vui khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn cảm ơn từ những người thuê phòng. “Tôi thấy việc làm của mình không quá to tát, chỉ là phù hợp với khả năng hiện tại của gia đình. Hi vọng đại dịch nhanh hết để người dân an lòng và mau chóng ổn định lại cuộc sống”, chị chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Thuận (63 tuổi) là người thuê trọ tại đây, bày tỏ sự vui mừng: “Tôi đi bán trứng dạo nhưng nghỉ được 1 tháng nay. Ở nhà nhưng vô cùng lo lắng, cứ đóng cửa kín mít và đeo khẩu trang suốt. Mấy hôm nay thấy thông báo miễn 100% tiền trọ tháng này mà vui quá, rất là cảm ơn vợ chồng của cháu Phượng. Hai đứa đều hòa đồng với mọi người, ở đây ai cũng quý mến”.