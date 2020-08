Gom găng tay y tế qua sử dụng 'hóa kiếp' thành thương hiệu nổi tiếng

Chiều 7.8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam đối với 4 bị can gồm: Thạch Thị Hoa (36 tuổi), Lê Ngọc Ngân (36 tuổi), Nguyễn Thị Linh Trang (47 tuổi) và Nguyễn Đức Chương (47 tuổi, tất cả ngụ TP.HCM) để điều tra về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả”. Trong đó, Hoa được xác định là chủ mưu, chỉ đạo những người khác để thu mua, đóng hộp 2,3 triệu găng tay y tế giả

Theo PC03, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm do Công an TP.HCM triển khai, PC03 đã phát hiện Công ty TNHH sản xuất - thương mại thiết bị TTH (Công ty TTH, trụ sở tại P.3, Q.Tân Bình) sản xuất găng tay y tế giả nên lập chuyên án triệt phá.

Ngăn chặn 2,3 triệu chiếc găng tay giả sắp tung ra thị trường

Tối 3.8, PC03 phối hợp với Bộ Công an, Công an Q.Bình Tân kiểm tra kho hàng của Công ty TTH (tại 951/22 Hương lộ 2, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân), phát hiện 32 công nhân đang phân loại, đóng hộp hàng ngàn găng tay y tế. Đại diện kho hàng này không xuất trình được hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Qua kiểm tra, công an thu giữ 2.370 thùng (2,3 triệu cái) găng tay y tế giả, trị giá hơn 3 tỉ đồng.