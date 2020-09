Gượng dậy sau bão

Đã có 6 người chết do bão số 5 Chiều 20.9, Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai cho biết thiệt hại do bão số 5 và mưa sau bão tại các tỉnh miền Trung tiếp tục gia tăng. Theo đó, đến 17 giờ ngày 20.9, bão số 5 đã làm 6 người chết (Hà Tĩnh 1 người; Quảng Trị 1 người; Thừa Thiên-Huế 4 người); 112 người bị thương (Quảng Bình 10 người; Quảng Trị 7 người; Thừa Thiên-Huế 92 người; Đà Nẵng 1 người; Quảng Nam 2 người). Tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, đã có 13 nhà dân bị sập đổ hoàn toàn; 22.716 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 36 điểm trường học bị ảnh hưởng do mưa bão. Bão số 5 tiếp tục gây ra nhiều thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp khi mưa sau bão làm ngập lụt, thiệt hại 1.439 ha lúa (Nghệ An 1.256 ha; Quảng Bình 2 ha; Quảng Trị 36 ha; Quảng Nam 145 ha); 2.449 ha hoa màu bị thiệt hại (Nghệ An 1.723 ha; Hà Tĩnh 196 ha; Quảng Bình 2 ha; Quảng Trị 31 ha; Thừa Thiên-Huế 439 ha; Đà Nẵng 30 ha; Quảng Nam 28 ha). Tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam đã có 2.339 ha cây lâm nghiệp và 309 ha cây ăn quả; 105 ha ao hồ thủy sản bị ngập lụt, thiệt hại. Tại Thừa Thiên-Huế, đến 19 giờ ngày 20.9 vẫn còn nhiều địa phương chưa khắc phục xong sự cố mất điện trên diện rộng, chỉ có 230.989/312.201 khách hàng được đóng điện trở lại. Tại Thừa Thiên-Huế, bão số 5 đã khiến 217 cột điện gãy đổ; 7 trạm biến áp hư hỏng; 103 km dây điện hạ thế bị đứt, 43 tuyến cáp quang bị đứt. Phan Hậu