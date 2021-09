Hà Giang: Bắt giam Phó trưởng phòng TN-MT gây thiệt hại nhiều tỉ đồng

Chiều 24.9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Vi Cảnh Vẻ, 35 tuổi, Phó trưởng phòng TN-MT H.Yên Minh (Hà Giang), để làm rõ tội “ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” , quy định tại khoản 3, điều 356 bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Hà Giang xác định, từ tháng 8.2020 đến tháng 5.2021, Phòng TN-MT H.Yên Minh tiếp nhận 6 hồ sơ liên quan đến hoạt động khai thác đá vôi trái phép, do Công an H.Yên Minh chuyển đến để xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.