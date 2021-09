Nội dung tố cáo 2021 chủ yếu về cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn...

Khiếu nại, tố cáo giảm rõ rệt

Báo cáo của Chính phủ gửi tới Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 cho thấy, tình hình khiếu nại, tố cáo năm 2021 giảm rõ rệt so với năm 2020. Theo báo cáo, dịch Covid-19 khiến các dự án triển khai ít, chậm và giãn cách xã hội do dịch Covid-19 khiến khiếu nại, tố cáo của người dân năm 2021 giảm rõ rệt so với năm trước.

Trong đó, số lượt người khiếu nại tố cáo giảm 21,6%; số lượt đoàn đông người giảm 9,0%; tổng số đơn khiếu nại, tố cáo giảm 24,4%; số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước giảm 22,1%.

Về khiếu nại, năm 2021 giảm 19,3% so với năm 2020 về số đơn và giảm và giảm 23,5% số vụ việc thuộc thẩm quyền.

Trong đó lĩnh vực đất đai chiếm tỷ lệ 64,6% (tăng 3,1% so với năm 2020), chủ yếu khiếu nại việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất dịch vụ và các dự án khu dân cư, khu du lịch , thương mại, chuyển đổi mô hình chợ, các dự án giao thông, quy hoạch, xây dựng khu đô thị,...

Khiếu nại về chính sách, chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động , người có công chiếm 10,3%, trong lĩnh vực tư pháp chiếm 2,3%, còn lại là các lĩnh vực khác.

Về tố cáo, so với năm 2020 giảm 35,1% số đơn, giảm 18,7% số vụ việc thuộc thẩm quyền. Nội dung chủ yếu là tố cáo cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái trong quản lý, thực thi công vụ; bao che cho cấp dưới gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và nhà nước; có lối sống, sinh hoạt không đúng mực, vi phạm quy định của Đảng và nhà nước.

Trong tổng số đơn tố cáo, nội dung tố cáo trong lĩnh vực hành chính chiếm tỉ lệ 84,6% (tăng 19,8% so với năm 2020); tố cáo trong lĩnh vực tư pháp chiếm tỉ lệ 3,5% (giảm 1% so với năm 2020); tố cáo hành vi tham nhũng chiếm tỉ lệ 1,2% (giảm 1,7% so với năm 2020).

Báo cáo của Chính phủ cũng cho hay, các vụ việc đông người, phức tạp, phần lớn là các vụ việc khiếu nại thuộc lĩnh vực đất đai, phát sinh từ nhiều năm trước, chưa được giải quyết dứt điểm, hoặc là những vụ việc đã được cơ quan nhà nước giải quyết hết thẩm quyền, thậm chí có vụ việc đã được kiểm tra, rà soát, giải quyết theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ nhưng công dân không đồng ý tiếp tục khiếu nại, tố cáo với thái độ bức xúc, gay gắt.

Tại một số tỉnh Tây Nguyên, khiếu nại, tố cáo liên quan đến các dự án nông lâm nghiệp, đất nông lâm trường cũ, đất rừng sản xuất, tranh chấp đất đai giữa người dân với các doanh nghiệp, tranh chấp giữa người dân địa phương với người dân di cư tự do, giữa người dân với các cơ quan nhà nước cũng tiềm ẩn nhiều phức tạp.

Quản lý đất đai, dự án đầu tư còn yếu kém, vi phạm

Báo cáo của Chính phủ chỉ rõ 4 nguyên nhân dẫn đến tình hình khiếu nại tố cáo hiện nay, trong đó, 2 nguyên nhân chính là công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn nhiều hạn chế, yếu kém, vi phạm (đặc biệt là công tác quản lý đất đai, dự án đầu tư), nhất là khâu công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, ngại va chạm, không tổ chức tiếp công dân, đối thoại với dân, thiếu quyết liệt, công tâm, khách quan trong giải quyết, dẫn đến vụ việc không được giải quyết dứt điểm, trở thành vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Một số cơ chế, chính sách pháp luật còn bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn, tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, làm phát sinh khiếu nại, tố cáo, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đặc biệt là quy định về bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội...

Về nguyên nhân của tình hình khiếu nại, tố cáo năm 2021 giảm so với cùng kỳ năm 2020, báo cáo của Chính phủ đánh giá, bên cạnh nguyên nhân có sự quyết tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, còn có nguyên nhân khách quan là tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19 nên số dự án triển khai ít hơn, chậm hơn so với trước (nhất là các dự án liên quan đến thu hồi đất, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân).