Hà Nam: Khởi tố nam thanh niên bóp cổ nữ sinh lớp 10 đến tử vong

Cụ thể, thông tin từ lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội “giết người”, theo điều 123 bộ luật Hình sự 2015 đối với Trần Mạnh Hùng (22 tuổi, ngụ thôn 1 Mai Xá, TT.Vĩnh Trụ, H.Lý Nhân, Hà Nam).