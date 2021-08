Hà Nội: Bắt đối tượng ‘ngáo đá’, chống người thi hành công vụ

Theo Công an Q.Ba Đình, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 28.8, Tổ công tác của Công an P.Nguyễn Trung Trực làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đô thị và phòng, chống dịch Covid-19 tại ngã 3 Hàng Đậu - Trần Nhật Duật - Yên Phụ phát hiện 1 xe máy Honda Blade không có biển số để dưới lòng đường. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện và đưa xe về trụ sở công an phường để xác minh.