Hà Nội cấp tốc xây bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng

Trưng dụng 10 dự án tái định cư làm bệnh viện dã chiến UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu trưng dụng quỹ nhà tái định cư phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn cho Thủ đô, an toàn và sức khỏe cho nhân dân, UBND thành phố có chủ trương trưng dụng 10 khu nhà tái định cư (bao gồm cả khuôn viên xung quanh các tòa nhà chung cư) để làm nơi cách ly, lập bệnh viện dã chiến. Trong đó, có 6 dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách, gồm: Dự án xây dựng nhà B, C khu tái định cư tại P.Trần Phú, Q.Hoàng Mai; dự án xây dựng nhà CT1, CT2 Khu tái định cư Xuân La, P.Xuân La, Q.Tây Hồ; Dự án xây dựng nhà tái định cư tại P.Thượng Thanh, Q.Long Biên; Dự án nhà ở cao tầng thuộc Khu đô thị Đền Lừ III, Q.Hoàng Mai; dự án xây dựng nhà ở tái định cư tại ô đất ký hiệu C13/DD1, P.Trần Phú, Q.Hoàng Mai; Khu nhà ở di dân giải phóng mặt bằng tại ô đất CT4 Khu tái định cư tập trung Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm. 4 dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, gồm: Dự án xây dựng nhà 30T1, 30T2 ô đất A14 Khu đô thị Nam Trung Yên, Q.Cầu Giấy do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án nhà ở thương mại phục vụ tái định cư tại khu X2 Đại Kim, Q.Hoàng Mai của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Bộ Quốc phòng; Dự án nhà ở thương mại phục vụ tái định cư theo cơ chế đặt hàng tại ô đất CT3 Khu đô thị mới Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 1 Hà Nội; Dự án khu nhà ở cao tầng tại lô đất 5.B3, Đông Hội, H.Đông Anh do Công ty TNHH Thăng Long làm chủ đầu tư.