Hà Nội di dời khẩn cấp 4 hộ dân bị ảnh hưởng do sụt lún

Trưa 4.7, trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Văn Hoành, Chủ tịch UBND xã An Tiến (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), cho biết trên địa bàn đang có mưa do ảnh hưởng của bão số 2, dẫn tới ngôi nhà 2 tầng của anh Vũ Văn Hào (35 tuổi, trú tại thôn Hòa Lạc, xã An Tiến) đang tiếp tục có hiện tượng sụt lún thêm. 3 ngôi nhà bên cạnh nhà anh Hào, tường cũng tiếp tục nứt to.