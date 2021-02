Hà Nội đình chỉ công tác Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế

Ngày 22.2, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với đại tá Phùng Anh Lê , Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội, để phục vụ điều tra.

Đại tá Lê từng giữ chức Trưởng công an Q.Tây Hồ. Tháng 1.2019, đại tá Lê được bổ nhiệm chức Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hà Nội. Ông Lê bị đình chỉ công tác để làm rõ một số dấu hiệu sai phạm khi ông còn làm Trưởng công an Q.Tây Hồ. Toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.