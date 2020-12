Tạm đình chỉ công tác 6 cán bộ Hải quan Quảng Ninh

Trước đó, ngày 24.12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam 10 bị can trong đường dây buôn lậu quy mô lớn ở khu vực Cửa khẩu Bắc Phong Sinh (H.Hải Hà, Quảng Ninh).

Như Thanh Niên đã đưa tin, đêm 17.12, rạng sáng 18.12, các lực lượng thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện số lượng lớn hàng hóa thông quan qua cửa khẩu chính ngạch Bắc Phong Sinh, nhưng các chủ hàng, tài xế không xuất trình được hồ sơ thông quan, giấy tờ chứng minh xuất xứ hàng hóa. Mở rộng xử lý, lực lượng chức năng thu giữ hơn 500 tấn hàng hóa các loại.