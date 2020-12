Vụ buôn lậu 'khủng' ở Quảng Ninh: Tạm đình chỉ công tác 6 cán bộ hải quan

Ngày 25.12, thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, trong khi chờ kết luận chính thức của các cơ quan chức năng, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với 6 cán bộ công chức, trong đó có ông Đỗ Xuân Hiền, Chi cục trưởng; cùng 5 cán bộ cấp dưới, gồm 1 phó chi cục trưởng; Đội trưởng Đội Nghiệp vụ và 3 công chức Hải quan Bắc Phong Sinh (H.Hải Hà, Quảng Ninh), để xem xét trách nhiệm và phục vụ công tác điều tra vụ buôn lậu 500 tấn hàng thông qua đường chính ngạch tại cửa khẩu này.

Trước đó, ngày 24.12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam 10 bị can trong đường dây buôn lậu quy mô lớn ở khu vực Cửa khẩu Bắc Phong Sinh.

Trong số 10 bị can, Đào Văn Chấp (còn gọi là Cường "Hà", 51 tuổi, ngụ khu 4, P.Ka Long, TP.Móng Cái, Quảng Ninh) và vợ là Phạm Thị Hà (53 tuổi, ngụ Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) cùng bị khởi tố về tội "buôn lậu", theo quy định tại khoản 4 điều 188 bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài vợ chồng Cường “Hà”, trong số các đối tượng còn lại, còn có cả 2 con trai là Đào Tuấn Duy (28 tuổi); Đào Mạnh Đức (25 tuổi), cùng trú tại Q.Hoàng Mai (Hà Nội).

Hàng trăm tấn hàng lậu được bắt giữ ngay tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh Ảnh Đình Trường

Như Thanh Niên đã thông tin, vào đêm 17, rạng sáng 18.12, Cục CSĐT tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (C03) chủ trì, phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05), Cục Kỹ thuật nghiệp vụ A06 (Bộ Công an), Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô và Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện số lượng lớn hàng hóa không rõ xuất xứ tại khu vực Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, và nhiều xe vận tải cỡ lớn chứa hàng trăm tấn hàng hóa đã thông quan qua cửa khẩu chính ngạch Bắc Phong Sinh, nhưng các chủ hàng, tài xế không xuất trình được hồ sơ thông quan, giấy tờ chứng minh xuất xứ hàng hóa.

Lực lượng chức năng đã khống chế tại chỗ hơn 30 người, thu giữ hơn 300 tấn hàng hóa các loại. Trong số này, C03 xác định Đào Văn Chấp là nghi phạm cầm đầu.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã khám xét các kho chứa hàng, nơi cất giấu tài liệu ở Hưng Yên, Hà Nội... có liên quan và thu giữ thêm gần 200 tấn hàng hóa, 20 xe container và xe tải các loại.

Hiện C03 đang tiếp tục điều tra mở rộng, khám xét các kho bãi chứa hàng lậu của đường dây này ở các tỉnh, thành khác trong cả nước. Đồng thời, điều tra làm rõ trách nhiệm của lực lượng chức năng ở cửa khẩu khi để lọt lượng lớn hàng lậu mỗi ngày.

Theo một lãnh đạo C03, để triệt phá được đường dây buôn lậu này do Đào Văn Chấp cầm đầu, trinh sát thuộc C03 và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã mất gần 1 năm theo dõi, thu thập các tài liệu chứng cứ liên quan với rất nhiều khó khăn; có lần chuẩn bị lên kế hoạch triệt phá nhưng bị lộ lọt thông tin, phải hoãn lại.