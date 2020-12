500 tấn hàng lậu vào Quảng Ninh, lực lượng chức năng địa phương ở đâu?

Liên quan vụ buôn lậu khủng (đã thu giữ khoảng 500 tấn hàng) tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh do Cường “Hà” cầm đầu, hiện nay Bộ Công an đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh mở rộng điều tra vụ việc, trong đó rà soát các kho hàng khủng tại khu vực biên giới Móng Cái.