Quảng Ninh: Phá đường dây buôn lậu cực lớn ở khu vực cửa khẩu, thu giữ 500 tấn hàng

Ngày 18.12, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (C03) vừa chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05), Cục Kỹ thuật nghiệp vụ A06 (Bô Công an), Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô và Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới với quy mô cực lớn tại khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh, H.Hải Hà, Quảng Ninh.