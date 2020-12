Khởi tố vợ chồng cầm đầu đường dây buôn lậu cực lớn ở Quảng Ninh

Ngày 24.12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam 10 bị can trong đường dây buôn lậu quy mô lớn ở khu vực Cửa khẩu Bắc Phong Sinh (H.Hải Hà, Quảng Ninh).

Trước đó, ngày 17 và 18.12, Cục CSĐT tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (C03) chủ trì, phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05), Cục Kỹ thuật nghiệp vụ A06 (Bộ Công an), Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô và Công an tỉnh Quảng Ninh, phát hiện số lượng lớn hàng hóa không rõ xuất xứ tại khu vực Cửa khẩu Bắc Phong Sinh và nhiều xe vận tải cỡ lớn chứa hàng trăm tấn hàng hóa đã thông quan qua cửa khẩu chính ngạch Bắc Phong Sinh nhưng các chủ hàng, tài xế không xuất trình được hồ sơ thông quan, giấy tờ chứng minh xuất xứ hàng hóa. Lực lượng chức năng đã khống chế tại chỗ hơn 30 người, thu giữ hơn 300 tấn hàng hóa các loại. Trong số này, C03 xác định Đào Văn Chấp là nghi phạm cầm đầu.