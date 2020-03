Hà Nội đón thêm gần 2.000 người nhập cảnh về Nội Bài trong hôm nay

36 nhân viên ở các khách sạn, resort, sân golf cư trú tại Quảng Nam và Nghệ An sau khi tiếp xúc gần với 4 bệnh nhân Covid-19 sau thời gian cách ly tập trung đều khỏe mạnh, về nhà sum họp gia đình

Ngày 19.3, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an H.Mang Yang và Bộ Công an bắt giữ 3 người theo tà đạo Hà Mòn lẩn trốn sống trong rừng sâu nhiều năm nay.