Cận cảnh khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 lớn nhất tại Hà Nội

Ngày 18.3, thành phố Hà Nội đã quyết định lấy khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (khu cách ly Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) để thành lập 2 khu cách ly tập trung mới, phòng chống dịch bệnh Covid-19

Hai đơn nguyên của tòa nhà A1 của khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân được trưng dụng làm khu cách ly cho khoảng 4.000 công dân Việt Nam về nước cách ly phòng chống dịch Covid-19 Ảnh Trần Cường

Riêng khu cách ly Pháp Vân, Hà Nội dự kiến lấy 2 đơn nguyên của tòa A1 của khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân để làm khu cách ly cho khoảng 4.000 người. Tại mỗi tòa, tầng 1 sẽ làm khu nấu ăn; tầng 2, 3 làm khu vực sinh hoạt cho các cán bộ, nhân viên phục vụ; từ tầng 4 - 19 là khu cách ly tập trung, gồm 252 phòng.

Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội sẽ bố trí 1 đội y tế dự phòng, 2 đội đảm bảo y tế làm nhiệm vụ hàng ngày tại khu cách ly và việc quản lý, vận hành khu cách ly này do Bộ Tư lệnh thủ đô đảm nhận.

Công an quận Hoàng Mai đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thiết lập 6 chốt kiểm soát, 1 tổ tuần tra để phối hợp với Bộ Tư lệnh thủ đô đảm bảo an ninh cho khu vực cách ly Ảnh Trần Cường

Theo ghi nhận, từ đêm 1 8.3 , lực lượng chức năng đã chuẩn bị cơ sở vật chất và thiết lập nhiều chốt kiểm soát tại khu vực cách ly Pháp Vân, chuẩn bị đón các công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly tập trung tại đây.

Được biết, đây là khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 đáp ứng cho nhiều người về cách ly nhất tại Hà Nội, tính tới thời điểm hiện tại.

Toàn bộ việc quản lý, vận hành tại khu cách ly này được Bộ Tư lệnh thủ đô đảm nhiệm Ảnh Trần Cường

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết, để phối hợp đảm bảo an ninh trật tự cho khu cách ly, Công an quận Hoàng Mai đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thiết lập 6 chốt kiểm soát và 1 tổ tuần tra quanh khu vực, phối hợp với Bộ Tư lệnh thủ đô đảm bảo tốt an ninh trong quá trình người dân cách ly.

Trong buổi sáng 19.3, khu cách ly này đã tiếp nhận khoảng 200 công dân trở về cách ly Ảnh Trần Cường

Theo đại úy Đinh Văn Cường, Trưởng Công an phường Hoàng Liệt, tính đến trưa 19.3, khu vực này đã tiếp nhận hơn 200 người trở về cách ly, trong đó có 14 người nước ngoài. Đại úy Cường khẳng định, mọi cơ sở vật chất và nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ sinh hoạt trong khu cách ly đều được đáp ứng đầy đủ. Vì vậy, người dân yên tâm, không cần tiếp tế thêm đồ dùng cho người trong khu cách ly.

Quá trình tiếp nhận công dân cách ly được kiểm soát nghiêm ngặt Ảnh Trần Cường