Người dân Hà Nội nên hạn chế ra đường

Học sinh Hà Nội nghỉ học đến 5.4 Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Chung đã quyết định cho học sinh (HS) tất cả các cấp học trên địa bàn nghỉ học đến hết ngày 5.4, vì “qua diễn biến dịch trên thực tế thì không có khả năng HS THPT của chúng ta có thể đi học vào ngày 22 - 23.3 được”. Theo ông Chung, “không loại trừ” khả năng khung chương trình học do Bộ GD-ĐT ban hành sẽ “vỡ”, nếu như dịch có diễn biến phức tạp trong 15 ngày tới. “Nếu ngày 5.4, HS vẫn chưa thể đi học lại thì rất có thể khung thời gian năm học của Bộ GD-ĐT sẽ nhỡ thêm lần nữa. Do đó, TP giao Sở GD-ĐT báo cáo Bộ, nếu suôn sẻ, ngày 5.4 HS đi học được, thì vẫn đảm bảo kỳ thi vào giữa tháng 8. Nếu kịch bản xấu, thời điểm đó chưa đi học lại được, thì phải tính toán lại kịch bản năm học. Môn nào học qua truyền hình được thì học, môn nào không thì đi học sau”, ông Chung chỉ đạo. Cũng theo ông Chung, có những ông bố, bà mẹ nhắn tin cho ông là “thậm chí con đúp 1 năm cũng được, nhưng phải an toàn”, do đó, cơ quan chuyên môn của Hà Nội phải chuẩn bị sẵn sàng cho “kịch bản xấu”.