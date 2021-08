Hà Nội ghi nhận 133 ca Covid-19 trong ngày, cao nhất từ đầu đợt dịch thứ 4

Trong số 49 ca mắc mới chiều nay, riêng ổ dịch tại P.Thanh Xuân Trung thêm 39 ca , nâng tổng số F0 tại đây lên gần 260. Đây cũng là ổ dịch lớn nhất tại Hà Nội tính đến thời điểm này.

Tính cả ngày hôm nay, 29.8, Hà Nội ghi nhận 133 ca mắc mới, trong đó có 4 ca tại cộng đồng và 129 ca khu cách ly. Đây cũng là số mắc mới trong ngày cao nhất ghi nhận từ đầu đợt dịch thứ 4 (từ 27.4) đến nay, cũng như cao nhất sau hơn 1 tháng thực hiện giãn cách.

1 ca ho sốt cộng đồng là M.D.T (nam, 29 tuổi, xã An Thượng, H.Hoài Đức). Ngày 27.8, bệnh nhân được lấy xét nghiệm sàng lọc do cùng thôn với ổ dịch xóm Ngò, An Hạ, được lấy mẫu gộp dương tính; ngày 28.8 lấy mẫu PCR, kết quả dương tính.

39 ca ổ dịch P.Thanh Xuân Trung (Q.Thanh Xuân)

Bệnh nhân V.P.L (nữ, 12 tuổi), T.T.T.V (nữ, 38 tuổi), V.T.C (nữ, 59 tuổi), P.H.K (nam, 48 tuổi), L.N.B.N (nữ, 6 tuổi), V.N.P (nam, 8 tuổi), N.M.N (nam, 78 tuổi), T.H.L (nữ, 34 tuổi) và N.T.P.L (nữ, 49 tuổi).

Các bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa; ngày 23.8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 28.8, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Bệnh nhân N.T.Y (nữ, 35 tuổi), là cán bộ Trung tâm y tế, từ ngày 21.8 đã được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính; ngày 28.8 tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

Bệnh nhân N.T.N (nữ, 82 tuổi), P.T.V (nam, 21 tuổi), sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 23.8, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính; ngày 28.8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính

Bệnh nhân M.X.C (nam, 47 tuổi), là F1 D.N.K. Ngày 23.8, bệnh nhân được lấy mẫu và chuyển vào khu cách ly. Ngày 28.8, bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

Bệnh nhân T.T.N (nam, 59 tuổi), H.T.A (nam, 63 tuổi), N.T.H (nữ, 60 tuổi), N.T.A (nam, 10 tuổi), L.T.T (nữ, 61 tuổi), N.Đ.T (nam, 82 tuổi), N.T.H (nữ, 38 tuổi), N.M.H (nam, 32 tuổi).

Các bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, đã được xét nghiệm 1 - 3 lần âm tính. Ngày 28.8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

Bệnh nhân L.T.T (nữ, 23 tuổi), L.M.T (nam, 64 tuổi), T.T.T (nữ, 40 tuổi), N.M.S (nam, 36 tuổi), P.T.T (nữ, 18 tuổi), sống trong khu vực phong tỏa, đã được xét nghiệm 1 lần âm tính vào ngày 23.8. Ngày 27.8, các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng; ngày 28.8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

Bệnh nhân Đ.M.K (nam, 34 tuổi), N.T.H (nữ, 58 tuổi) đều là F1 của BN Đ.V.P. Ngày 26.8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 28.8, các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

Bệnh nhân V.P.A (nữ, 21 tuổi), ngày 23.8, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc do thuộc khu vực phong tỏa. Ngày 26.8, chị A. được xác định là F1 (con) của bệnh nhân N.T.B .T, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 28.8, chị A. được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

Bệnh nhân N.H.A (nam, 22 tuổi), N.T.A (nam, 30 tuổi), sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23.8. Bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm âm tính 2 lần; ngày 28.8 lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân N.T.T.T (nữ, 50 tuổi), là vợ bệnh nhân N.T.N, nhà sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23.8. Hàng ngày bệnh nhân ở nhà và đi chợ cóc tại ngõ 328 mua đồ về nấu cơm cho gia đình. Bệnh nhân được lấy mẫu 2 lần cho kết quả âm tính, đến ngày 28.8 tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân N.T.N (nam, 61 tuổi), khu nhà bệnh nhân bị phong tỏa từ ngày 23.8. Bệnh nhân được lấy mẫu 2 lần cho kết quả âm tính, đến ngày 28.8 tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân N.G.H (nam, 4 tuổi), N.A.D (nữ, 6 tuổi), là cháu của BN T.T.T, gia đình sống trong khu vực phong tỏa, cả nhà đều mắc Covid-19. Ngày 28.8, 2 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân H.T.L (nữ, 44 tuổi) và P.V.T (nam, 48 tuổi), khu vực nhà bệnh nhân bị phong tỏa từ ngày 23.8, con trai là P.H.N có kết quả dương tính từ 27.8. Bệnh nhân đã được lấy mẫu 2 lần âm tính, ngày 28.8, tiếp tục được lấy lại mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

Bệnh nhân P.M.H (nữ, 10 tuổi) và P.H.N (nam, 17 tuổi), sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23.8. Bệnh nhân đã được lấy âm tính ngày 26.8, ngày 28.8 được lấy lại mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

1 ca liên quan TP.HCM là L.T.P.T (nữ, 19 tuổi, P.Yên Nghĩa, Q.Hà Đông). Bệnh nhân là F1 đã hoàn thành 1 tháng các ly tại TP.HCM, sau đó di chuyển về TP.Biên Hòa, Đồng Nai và tiếp tục di chuyển bằng ô tô ra Hà Nội ngày 26.8; ngày 28.8 lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

3 ca chùm nhà trọ tại xã Việt Hùng (H.Đông Anh) gồm V.A.D (nam, 35 tuổi), L.A.L (nam, 25 tuổi), G.A.H (nam, 24 tuổi) là F1 N.T.N; ngày 28.8 lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Ngoài ra có một số ca là F1 của các ca dương tính trước đó.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27.4) đến nay là 3.091 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.534 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.557 ca.