Thủ tướng: 'Nghiên cứu di dời dân ở nơi nguy cơ lây lan dịch bệnh lớn’

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị , các tổ chức đoàn thể, tổ chức tôn giáo, các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là các lực lượng tuyến đầu như y, bác sĩ, quân đội, công an... đã tích cực trong phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và khu vực vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự báo, kể cả tại các nước có tiềm lực hàng đầu, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Do đó cần xác định và sẵn sàng tư tưởng chung sống, thích ứng với tình hình mới của dịch bệnh; đồng thời thực hiện quyết liệt các biện pháp, dứt điểm kiểm soát dịch bệnh để tập trung cho thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế , xã hội.

Thủ tướng yêu cầu, trên tin thần đặt sức khỏe , tính mạng của nhân dân lên trước hết, trên hết, các ngành, địa phương, đặc biệt là các xã, phường, thị trấn cần xác định mục tiêu rõ ràng, cụ thể, có lộ trình để thực hiện có kết quả theo Nghị quyết 86 của Chính phủ, phù hợp với từng địa phương; ngăn chặn, đầy lùi dịch bệnh sớm, hiệu quả, không để kéo dài giãn cách xã hội.

Nếu địa phương nào thực hiện chưa hiệu quả thì phải kiểm điểm, phân tích nguyên nhân, từ đó rút kinh nghiệm, đưa ra các biện pháp, giải pháp, lộ trình phù hợp, triển khai nghiêm túc. “Đã hy sinh kinh tế, thực hiện giãn cách xã hội thì phải đạt mục tiêu kiềm chế dịch bệnh”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Về các biện pháp phòng, chống dịch, Thủ tướng lưu ý thêm, giãn cách xã hội là biện pháp chống lây lan dịch bệnh nên phải thực hiện thật nghiêm, thật chặt chẽ, kiểm soát có hiệu quả. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phải thực hiện thần tốc xét nghiệm, tiêm vắc xin một cách khoa học, hiệu quả và toàn diện, theo hướng dẫn của Bộ Y tế

Khi thực hiện giãn cách xã hội, người dân sẽ gặp khó khăn về an sinh xã hội, nên các lực lượng phải đảm bảo không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, nhất là các gia đình khó khăn về kinh tế, người cơ nhỡ, đối tượng yếu thế trong xã hội. Đồng thời đảm bảo cho người dân được tiếp cận y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở, nhằm phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị tích cực ngay tại cơ sở, không để quá tải tuyến trên; điều trị tích cực, kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại để giảm ca bệnh nặng, ca tử vong do Covid -19..

Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương phải bảo đảm an dân, trật tự an toàn xã hội. Để làm điều này, cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, tôn giáo phải vận động nhân dân chia sẻ, hưởng ứng các biện pháp phòng, chống dịch, phát huy tinh thần "tương thân tương ái", coi đây là quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân, vì sức khoẻ của chính mình, vì cộng đồng, vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ đạo các địa phương nghiên cứu di dời dân ở những nơi có mật độ quá cao, nguy cơ lây lan dịch bệnh lớn đến nơi thông thoáng, an toàn, hạn chế lây nhiễm chéo; thực hiện sản xuất an toàn, an toàn để sản xuất; hỗ trợ để doanh nghiệp, không bị đứt gẫy chuỗi sản xuất; đảm bảo chuỗi cung ứng thông suốt theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, các địa phương không đưa ra quy định riêng.

Xã, phường phải có đường dây nóng hoạt động 24/24 giờ

Thủ tướng yêu cầu các địa phương nhanh chóng kiện toàn tổ chức, trong đó bí thư cấp ủy phải làm trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; chủ tịch UBND làm chỉ huy trưởng trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch. Các tổ chức, bộ máy phòng, chống dịch ở địa phương phải có quy chế làm việc, quy chế phối hợp rõ ràng và hoạt động 24/24 giờ.

Thủ tướng yêu cầu các xã, phường, thị trấn phải có đường dây nóng để hỗ trợ người dân nhanh nhất Ảnh Nhật Bắc

Nhấn mạnh đến chủ trương “xã, phường, thị trấn là pháo đài; mỗi người dân là một chiến sĩ; người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong phòng, chống dịch Covid-19”, Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và cả hệ thống chính trị của từng xã, phường, thị trấn phải chủ trì, phối hợp với các lực lượng chi viện, chủ động kêu gọi người dân thực hiện nghiêm giãn cách xã hội; kiểm soát việc đi lại của người dân, thực hiện nghiêm “ai ở đâu ở yên đó”.

Cùng với đó, cần tổ chức cung cấp đầy đủ nhu cầu thiết yếu cho người dân, nhất là đối với các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương, dễ lây nhiễm; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; đáp ứng các yêu cầu về y tế nhanh nhất, sớm nhất cho người dân ngay tại cơ sở; tổ chức xét nghiệm, phân loại ngay từ đầu; tổ chức tiêm vắc xin ngay tại xã, phường theo hướng dẫn để đạt an toàn, hiệu quả...