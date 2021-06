Hà Nội: Giải cứu nam thanh niên bị kẹt đầu trong thang máy

Trao đổi với Thanh Niên tối 27.6, một lãnh đạo Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa giải cứu kịp thời một nam thanh niên bị mắc kẹt phần đầu trong thang máy vận chuyển đồ ăn

Cụ thể, khoảng 18 giờ 20 chiều 27.6, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Q.Đống Đa nhận tin báo về việc một nam thanh niên bị mắc kẹt đầu trong thang máy vận chuyển đồ ăn tại nhà hàng số 138 Tôn Đức Thắng (P.Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa ), đã huy động lực lượng tới hiện trường tổ chức cứu người.

Chiếc thang máy nam nhân viên gặp nạn Ảnh Diệu Linh

Thời điểm tiếp cận, nạn nhân bị mắc kẹt phần đầu, vai trong thang máy dẫn đến thương tích nặng. Sau khoảng 30 phút, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Q.Đống Đa đã phối hợp với Công an P.Quốc Tử Giám đưa nạn nhân ra ngoài an toàn, dùng vải làm cáng đưa xuống tầng 1 theo lối thang bộ để đi cấp cứu.

Theo lực lượng chức năng, nạn nhân được xác định là anh Đ.V.M, 22 tuổi, nhân viên của nhà hàng , đang làm việc thì thang gặp sự cố khiến bị mắc kẹt.

Công an Q.Đống Đa đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.