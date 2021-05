Phạt nhà hàng The King 65 triệu đồng

Ngày 10.5, lãnh đạo UBND Q.1, TP.HCM cho biết đã xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ nhà hàng The King (đường Lê Lai, P.Bến Thành) 65 triệu đồng vì 2 hành vi: kinh doanh hoạt động karaoke không có giấy phép và không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng của UBND TP.HCM theo Nghị định 117/2020.

Quyết định xử phạt hành chính đối với nhà hàng The King được đưa ra sau buổi kiểm tra đột xuất của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức vào tối 4.5. Tại thời điểm kiểm tra, có 6/18 phòng đang phục vụ 30 khách, có một phòng hát karaoke không phép, vi phạm “lệnh” tạm dừng hoạt động đối với một số dịch vụ để phòng dịch của UBND TP. Trong số 30 khách đến nhà hàng, có 8 người nước ngoài, gồm: 4 người Nhật Bản và 4 người Trung Quốc . Đáng chú ý, có người khách Trung Quốc chưa chấp hành cách ly đủ 14 ngày tại địa phương (mới được 13 ngày) sau khi cách ly tập trung. UBND P.Bến Thành đã gửi văn bản đề nghị UBND xã Thuận Mỹ (H.Châu Thành, Long An) nơi người này làm việc, để xử phạt về hành vi vi phạm quy định phòng dịch Covid-19

Ngoài xử phạt hành chính, UBND Q.1 cũng đã chuyển hồ sơ qua Sở KH-ĐT TP.HCM để xem xét thu hồi giấy phép kinh doanh đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ nhà hàng The King.

* Cùng ngày 10.5, Công an H.Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết khoảng 22 giờ ngày 9.5 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh ập vào kiểm tra hành chính quán karaoke Thái Hải (xã Triệu Thượng, H.Triệu Phong), phát hiện 11 người đang tụ tập trong một phòng hát karaoke . Quán karaoke này do bà Trần Thị Thanh Hải (55 tuổi) làm chủ.