Hà Nội: Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND xã Thọ An

Kỷ luật cảnh cáo, nhưng chưa có phương án điều chuyển công tác

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch UBND H.Đan Phượng, cho biết Hội đồng kỷ luật huyện này đã họp xem xét kỹ lưỡng vụ việc để người dân ở xã Thọ An tập trung đưa tang khi TP.Hà Nội giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19

Theo ông Hoàng, Hội đồng kỷ luật cũng đã xem xét bản kiểm điểm từng cá nhân cũng như lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các cán bộ trước khi đi đến thống nhất kỷ luật ở hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Trần Quyết, Chủ tịch UBND xã Thọ An; và ông Lê Huy Hiệp, Phó chủ tịch UBND xã Thọ An. Việc ra quyết định kỷ luật cảnh cáo cán bộ đều theo quy định của pháp luật.

UBND H.Đan Phượng đã giao cho Phòng Nội vụ tổ chức hội nghị tại xã Thọ An để công khai quyết định kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND xã này và lưu hồ sơ cán bộ.

Cũng theo Chủ tịch UBND H.Đan Phượng, quá trình xem xét kỷ luật, ông Quyết và ông Hiệp đều bày tỏ đã nhận thấy rõ khuyết điểm, hình thức kỷ luật cảnh cáo là xứng đáng. Trong bản kiểm điểm của mình, ông Quyết cũng tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Còn ông Hiệp tự nhận hình thức kỷ luật khiến trách, nhưng Hội đồng kỷ luật đã xem xét, thống nhất ở mức cao hơn là kỷ luật cảnh cáo.

Về phương án xử lý điều chuyển công tác cán bộ sau kỷ luật ở hình thức cảnh cáo, Chủ tịch UBND H.Đan Phượng cho biết sẽ do cơ quan tổ chức của H.Đan Phượng sắp xếp, hiện chưa có thông tin.

Theo ông Hoàng, bà Trần Thị Gấm vẫn tiếp tục nhiệm vụ Cụm trưởng cụm dân cư số 4, xã Thọ An.

Đang tiếp tục xem xét kỷ luật tập thể Đảng uỷ xã Thọ An

Đáng chú ý, ông Hoàng cũng cho biết thêm, Đảng uỷ H.Đan Phượng đang tiếp tục xem xét hình thức kỷ luật đối với tập thể xã Thọ An trong vụ việc để người dân tập trung đông người đưa tang khi toàn TP.Hà Nội thực hiện giãn cách để phòng chống dịch Covid -19.

Phạm vi xem xét kỷ luật bao gồm cả Bí thư Đảng uỷ xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Trước mắt, yêu cầu mỗi cá nhân lãnh đạo xã Thọ An làm kiểm điểm để Hội đồng kỷ luật H.Đan Phượng xem xét.

H.Đan Phượng đang tiếp tục xem xét kỷ luật tập thể Đảng uỷ xã Thọ An Đan Hạ

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin về sự việc đông người tập trung đưa tang tại xã Thọ An ngày 19.8 giữa lúc toàn TP.Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, bà Gấm cùng các thành viên Tổ Covid-19 cộng đồng Cụm dân cư số 4 đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền đề nghị xử lý vụ việc, đồng thời phản ánh thông tin tới các cơ quan báo chí.

Ngày 9.9, ông Lê Huy Hiệp, Phó chủ tịch UBND xã Thọ An, đã ký quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ Cụm trưởng cụm dân cư số 4 đối với bà Gấm từ ngày 9 - 23.9. Quyết định nêu lý do đình chỉ là “thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tổ chức đám tang tại Cụm dân cư số 4, để tập trung đông người trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội".

Bức xúc trước quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ với lý do "thiếu trách nhiệm..." này, bà Gấm đã làm đơn khiếu nại, kêu cứu tới lãnh đạo H.Đan Phượng và UBND TP.Hà Nội với nội dung quy kết bà thiếu trách nhiệm là không đúng.

UBND H.Đan Phượng đã vào cuộc xác minh sự việc có hàng chục người tập trung đưa tang giữa dịch Covid-19. Đồng thời tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Nguyễn Trần Quyết, Chủ tịch UBND xã Thọ An; và ông Trần Văn Hải, Công chức văn hoá - xã hội xã Thọ An, cũng là người có thân nhân qua đời và tổ chức đám tang hôm 19.8; đồng thời bãi bỏ quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ Cụm trưởng cụm dân cư số 4 đối với bà Trần Thị Gấm, tổ chức hội nghị công khai tại UBND xã Thọ An, yêu của lãnh đạo xã công khai xin lỗi.