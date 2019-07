Hà Nội: Lại xuất hiện ‘hố tử thần’, nhiều ngôi nhà bị sụt lún, nứt toác

Chiều 3.7, ông Trần Văn Hoành, Chủ tịch UBND xã An Tiến (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), cho biết một đoạn đường dài hơn 10 m trên địa bàn bất ngờ sụt sâu gần 4 m, khiến 1 ngôi nhà bị sụt lún , 3 ngôi nhà khác nứt toác nhiều mảng tường.

Theo ông Hoành, khoảng 19 giờ tối 2.7, chính quyền xã nhận được tin báo từ người dân thôn Hòa Lạc (xã An Tiến) về việc 1 ngôi nhà 2 tầng và đoạn đường bê tông sát ngôi nhà bất ngờ bị lún sâu khoảng 4 m so với mặt đường. Ngay lập tức, lãnh đạo xã An Tiến đã cử cán bộ xuống hiện trường nắm bắt tình hình.

Qua ghi nhận thực tế, vụ việc khiến ngôi nhà 2 tầng của gia đình anh Vũ Văn Hào và khoảng 10 m đường bê tông bên cạnh sụt xuống sâu gần 4 m. 3 ngôi nhà lân cận cũng bị ảnh hưởng, nhiều mảng tường bị nứt toác.

Ngay trong đêm 2.7, lực lượng chức năng đã hỗ trợ gia đình anh Hào sơ tán tài sản ra khỏi ngôi nhà, đồng thời báo cáo sự việc lên các cấp để làm rõ nguyên nhân hiện tượng sụt lún này.

“Ngôi nhà của anh Hào được hoàn thiện cách đây khoảng 2 năm. Nếu không phá dỡ ngôi nhà này, việc sinh hoạt của các thành viên trong gia đình sẽ gặp nhiều rủi ro”, ông Hoành nói.

Cũng theo ông Hoành, đây không phải là lần đầu tiên “ hố tử thần ” xuất hiện trên địa bàn. Từ 2001 đến nay, đây là lần thứ 5 ghi nhận hiện tượng trên khiến nhiều người dân lo lắng.