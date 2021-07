Hà Nội lên phương án tiêm vắc xin cho 5,1 triệu dân

Trước mắt, mục tiêu của Hà Nội là xây dựng phương án sẵn sàng bảo đảm năng lực tiêm 200.000 mũi/ngày.

Theo quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 34/2018/TT-BYT, để tiêm được 200.000 mũi tiêm/ngày, thành phố cần ít nhất 1.000 dây chuyền tiêm. Để dự phòng trong trường hợp có dây chuyền tiêm chủng không hoạt động được vì các lý do khác nhau, Hà Nội cần chuẩn bị 1.200 dây chuyền.

Hiện tại, Hà Nội sẵn có và bố trí thêm trước mắt được 704 dây chuyền tiêm, nên cần bổ sung thêm 496 dây chuyền tiêm mới. Vì thế, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu ngành y tế khẩn trương chuẩn bị thiết lập đủ số dây chuyền còn lại.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội có nhiệm vụ chủ trì phối hợp rà soát ngay điều kiện tiếp nhận, bảo quản vắc xin phòng Covid-19 với số lượng lớn (từ 1 triệu liều trở lên).

Hiện tại, khả năng tiếp nhận tối đa của thành phố trong cùng một thời điểm là khoảng 1,3 triệu liều vắc xin theo quy cách đóng gói của vắc xin Astra Zeneca. Do đó, Sở Y tế phải tính toán năng lực tiếp nhận tương ứng với các chủng loại vắc xin khác nhau, bao gồm cả những vắc xin đòi hỏi điều kiện bảo quản phức tạp như Pfizer (bảo quản nhiệt độ -74 độ C). Lên phương án vận chuyển, phân phối vắc xin cho các điểm tiêm bảo đảm an toàn, chất lượng, kịp thời.