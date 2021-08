Hà Nội: Nguồn lây Covid-19 ở xã Tân Lập là người về từ Q.Đống Đa

5 trường hợp nhiễm Covid-19 mới ở xã Tân Lập là: bà Đ.T.N (55 tuổi) ở cụm 10; bà N.T.T (70 tuổi) ở cụm 9; bà N.T.Th (62 tuổi) ở cụm 11; bà N.T.S (74 tuổi) ở cụm 11; và bà N.T.L (64 tuổi) ở cụm 11. Những trường hợp nhiễm Covid-19 mới này đều có lịch sử dịch tễ khá phức tạp, cùng là người trong gia đình, họ hàng, sống tập trung tại các cụm 9, 10 và 11 của xã Tân Lập.

Cũng theo ông Hoàng, hiện đã có kết quả test nhanh của một số trường hợp F1 của những ca bệnh kể trên là dương tính, đã gửi mẫu đi xét nghiệm PCR để khẳng định, đang chờ kết quả.

Chủ tịch UBND H.Đan Phượng cũng cho hay, qua xác minh ban đầu, nguồn lây Covid-19 được xác định là từ bà N.T.Th, quê gốc ở xã Tân Lập, nhưng sinh sống ở Q.Đống Đa, TP.Hà Nội.

Mới đây, ngày 18.8, bà N.T.Th về xã Tân Lập thì sau đó phát sinh một số ca nhiễm Covid-19. Đầu tiên là trường hợp bệnh nhân N.V.T (nam, 75 tuổi, cụm 10, xã Tân Lập). Bệnh nhân này cũng là họ hàng gần với bà N.T.Th về từ Q.Đống Đa.

“Ý thức phòng, chống dịch của 5 trường hợp mới nhiễm Covid-19 ở xã Tân Lập này rất kém. UBND H.Đan Phượng đã chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc xác minh xem bà N.T.Th về xã Tân Lập bằng cách nào, có đúng quy định phòng, chống dịch bệnh hay không để có hình thức xử lý. Đáng lo ngại là bà N.T.Th có biểu hiện giấu dịch , chỉ khi cử lực lượng công an vào cuộc mới chịu khai ra lịch sử dịch tễ”, Chủ tịch UBND H.Đan Phượng cho biết.

“Đầu tiên là cách ly y tế, rà soát các trường hợp liên quan đến ca bệnh. Sau đó, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng ở khu vực có nguy cơ cao. Tiếp đó, đảm bảo các nhu cầu thiết yếu của người dân trong khu vực phong toả, cách ly. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát toàn bộ địa bàn để hạn chế thấp nhất số lượng người ra, vào xã Tân Lập là điểm nóng về dịch bệnh của H.Đan Phượng, đặc biệt là các khu vực cụm 9, 10, 11”, ông Hoàng nói.

Bên cạnh đó, Công an H.Đan Phượng đã thành lập 5 tổ cơ động đi tuần tra, kiểm soát việc phòng, chống dịch Covid-19 liên tục trên địa bàn. Đồng thời, 2 tổ do trực tiếp 2 phó trưởng Công an H.Đan Phượng làm Tổ trưởng, đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại tất cả các chốt, doanh nghiệp, chợ dân sinh… Nhiều cơ quan ban ngành khác, hệ thống chính trị của H.Đan Phượng đều được huy động vào cuộc tham gia chống dịch.