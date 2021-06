Hà Nội ra mắt bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19

Sáng 11.6, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ bị can do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La ra quyết định truy nã đặc biệt, đã lẩn trốn gần 25 năm.