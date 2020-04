Hà Nội tăng trưởng thấp nhất trong 3 năm do ảnh hưởng Covid-19

Ngày 3.4, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Thành uỷ cho ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong 3 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm 2020.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Văn Quyền, do tác động của dịch Covid-19, trong quý 1, tốc độ tăng tưởng kinh tế của Hà Nội chỉ đạt 3,72% so với cuối năm 2019 (cả nước tăng 3,82%), là mức tăng thấp nhất trong 3 năm gần đây.

Xuất nhập khẩu cũng giảm mạnh so với cùng kỳ 3 tháng đầu năm ngoái, khi kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 2,744 tỉ USD, giảm 18,1%.

Chỉ một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng khá là giày dép, gốm sứ. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 5,832 tỉ USD, giảm 21,3%, trong đó nhập khẩu của khu vực kinh tế trong nước giảm tới 26,6%.

Tuy khó khăn, nhưng trong quý 1, các ngành, nghề lĩnh vực đều có mức tăng trưởng, trừ lĩnh nông nghiệp giảm 1,17% (ngành nông nghiệp cả nước có mức tăng 0,08%).

Tuy vậy, tổng thu ngân sách nhà nước của Hà Nội ước đạt 72.130 tỉ đồng , đạt 25,9% dự toán (tăng 9,5% so với cùng kỳ); trong đó, thu nội địa là 66.985 tỉ đồng, đạt 25,9% dự toán (tăng 10,1% so cùng kỳ); thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 4.627 tỉ đồng đạt 25,1% đự toán (tăng 10,6% so cùng kỳ)...