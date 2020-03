Ngấm đòn Covid-19, GDP quý 1 chỉ tăng 3,8%

Cơ quan thống kê của quốc gia đánh giá, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản quý 1/2020 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi; hạn hán, xâm nhập mặn tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, còn có dịch cúm gia cầm và dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tác động tiêu cực tới hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu sản phẩm nông sản. Sản xuất thủy sản cũng tăng thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Khu vực công nghiệp và xây dựng ảnh hưởng từ dịch Covid-19 nên đạt mức tăng trưởng thấp so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng thấp nhất giai đoạn 2016 - 2020. Đặc biệt, ngành khai khoáng giảm sâu chủ yếu do khai thác dầu thô giảm mạnh.

Về giá tiêu dùng, do giá xăng dầu thế giới giảm mạnh và nguồn cung gia cầm dồi dào là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 giảm 0,72% so với tháng trước. Đây là chỉ số CPI thấp nhất trong giai đoạn 2016 - 2020. Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 và bình quân quý 1/2020 so với cùng kỳ năm trước đều ở mức cao nhất trong giai đoạn 2016 - 2020.

Cụ thể, trong mức giảm 0,72% của CPI tháng 3.2020 so với tháng trước có 7/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm, trong đó nhóm giao thông giảm nhiều nhất. CPI bình quân quý 1/2020 tăng 5,56% so với bình quân cùng kỳ năm 2019; CPI tháng 3 tăng 0,34% so với tháng 12.2019 và tăng 4,87% so với cùng kỳ năm 2019.