Hà Nội tháo dỡ 39 chốt kiểm soát phân vùng

Tối 16.9, trao đổi với Thanh Niên, một đại diện Phòng CSGT ( Công an TP.Hà Nội ) cho biết, cơ quan này vừa cho tháo dỡ 21 chốt kiểm soát loại 1 (phân vùng, cấp thành phố quản lý) để phù hợp tình hình mới của thành phố.

Ngoài 21 chốt loại 1, Công an TP.Hà Nội cũng cho tháo dỡ 9 chốt loại 2 (cấp quận, huyện quản lý), 9 chốt loại 3 (cấp xã, phường quản lý) sau 12 ngày hoạt động.

Như vậy, sau khi tháo dỡ 21 chốt loại 1, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội chỉ kiểm soát tại 23 chốt tại các cửa ngõ lớn ra, vào thành phố.

Theo chỉ huy Đội CSGT số 6 (thuộc Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội), đơn vị này được giao triển khai 4 chốt loại 1 từ ngày 4.9, kiểm soát chặt toàn bộ người, phương tiện từ vùng cam sang vùng đỏ. Khoảng 15 giờ chiều 16.9, toàn bộ 4 chốt đã được gỡ bỏ, lực lượng liên ngành rút về đơn vị, nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, ngày 4.9, Công an TP.Hà Nội đã kích hoạt 39 chốt phân vùng để siết chặt vùng đỏ theo tinh thần Chỉ thị 20 của UBND TP.Hà Nội.

Trong đó, 21 chốt loại 1 đặt tại các vị trí có mật độ giao thông cao, do Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội đảm nhiệm, phối hợp với nhiều đơn vị liên quan kiểm soát; 9 chốt loại 2 đặt tại vị trí có mật độ giao thông trung bình do công an quận, huyện đảm nhiệm; 9 chốt loại 3 đặt tại vị trí có mật độ giao thông thấp do công an xã đảm nhiệm.